Tebet e Marina rebatem críticas de Tarcísio sobre suas origens políticas

Marina e Tebet largam na frente na disputa ao Senado em SP - (crédito: Reprodução)

As pré-candidatas ao Senado por São Paulo Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede-SP) rebateram as críticas feitas pelo governador do estado Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), nesta quarta-feira (8/7), sobre suas trajetórias políticas. Tebet respondeu com uma indireta a Freitas. Tarcísio é natural do Rio de Janeiro e também não atuava em São Paulo antes de se tornar governador em 2022.

"Sou corintiana, não flamenguista, e pago imposto em São Paulo há 10 anos. Não precisei dar endereço alheio para me candidatar", disse Tebet à CNN ontem.

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Nas últimas eleições, Tarcísio foi investigado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e pela Polícia Federal por ter mudado o endereço de residência para São José dos Campos para concorrer a governador.

Simone Tebet nasceu em Mato Grosso do Sul e foi senadora, deputada e vice-governadora do estado. Marina Silva é natural do Acre e trabalhou com a política do estado por anos. Atualmente, é deputada federal por SP.

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Durante um evento no interior paulista, Freitas comentou sobre os estados de origem das pré-candidatas e afirmou que não conseguiriam se eleger. “Com todo respeito às duas candidatas ao Senado dos outros partidos, elas não começaram a fazer política em São Paulo, não elegeram este estado para servir. Foram servir o Mato Grosso do Sul e o Acre, e levaram o cartão vermelho do Mato Grosso do Sul e do Acre. Se fossem concorrer por lá, lá não seriam eleitas”, disse Tarcísio.

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Em agenda em Campinas, no interior de São Paulo, Marina Silva também rebateu a fala do governador. Segundo a pré-candidata, a atitude teve um viés machista.

"É claramente uma pessoa que tem dois pesos e duas medidas. Ele acha que para ele vir fazer política aqui é natural, e para mim e a Simone, não. E eu acho que tem também uma atitude de preconceito contra as mulheres, de se acharem os donos do mundo. Nós podemos montar o nosso território, a nossa barraca, onde quisermos. As mulheres vão ser sempre vistas como estrangeiras, como devem ficar do lado de fora", comentou Marina em Campinas

As duas fazem parte da chapa do pré-candidato ao governo Fernando Haddad (PT) e são consideradas as favoritas para as duas vagas ao Senado.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro