Marina Silva e Tebet largam na frente na disputa ao Senado em SP

Levantamento do Paraná Pesquisas exibe ex-ministras na liderança das intenções de voto para as duas vagas paulistas no Senado em 2026

Na disputa Marina Silva lidera com 36,6% das intenções de voto, seguida por Simone Tebet com 34,3% - (crédito: Reprodução)

Uma nova pesquisa divulgada pelo instituto Paraná Pesquisas colocou Marina Silva e Simone Tebet na liderança da corrida ao Senado por São Paulo nas eleições de 2026.

O levantamento, divulgado nesta quinta-feira (21/5) mostra um cenário competitivo para as duas vagas que estarão em disputa no estado. Como cada eleitor poderá votar em dois candidatos, os números correspondem a uma corrida marcada por alianças políticas, reconhecimento nacional e disputa por diferentes grupos do eleitorado paulista.  

1º cenário

Marina Silva aparece com 36,6% das intenções de voto, seguida por Simone Tebet, com 34,3%. Logo atrás surge Guilherme Derrite, que soma 25,1%.

Na sequência aparecem Ricardo Salles com 18,7%, Paulinho da Força com 13,6% e André do Prado com 11,3%.  

2º cenário sem Tebet

Marina amplia a liderança e chega a 37,4%. Nesse caso, Márcio França aparece em segundo lugar com 27,1%, tecnicamente empatado com Derrite, que registra 25,8%, dentro da margem de erro da pesquisa.  

O levantamento também mostrou que parte do eleitorado ainda não definiu voto. Nesse cenário sem Tebet, 12,3% disseram que votariam em branco ou nulo, enquanto 7,7% afirmaram estar indecisos.

A pesquisa ouviu 1.640 eleitores paulistas entre os dias 18 e 20 de maio por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-02706/2026.  

Os números divulgados agora demonstram um cenário que já vinha sendo apontado por outros institutos nos últimos meses, indicando que o eleitorado paulista deverá desempenhar papel decisivo na configuração política nacional.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe

Thamires Pinheiro*

Estagiária e formanda em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). Transita entre a publicidade e o jornalismo, com textos e produção de conteúdo sobre Brasil, mundo, entretenimento e atualidades

postado em 21/05/2026 13:57
