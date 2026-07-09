Câmara dos Deputados terá duas semanas de esforço concentrado até as eleições

Plenário da Câmara dos Deputados vota na PEC pelo fim da escala 6x1 nesta quarta-feira (27/5) - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

Com a aproximação das eleições gerais, diminui a frequência presencial dos parlamentares no Congresso Nacional. A perspectiva é que, na Câmara dos Deputados, ocorram duas semanas de esforço concentrado antes de outubro.

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As sessões de esforço concentrado são aquelas em que os parlamentares se reúnem em Brasília para intensificar a discussão e a votação de matérias de grande interesse. Tais sessões podem ser convocadas pelo presidente da Câmara, por proposta do Colégio de Líderes ou por decisão do Plenário.

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A perspectiva atual é que tanto o Plenário quanto as comissões da Câmara devem funcionar no período da segunda semana de agosto, do dia 10 ao 14. A outra semana de esforço concentrado deve acontecer entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro.

No entanto, ainda não está definido o cronograma de outubro, mês das eleições, tendo em vista que os parlamentares tendem a estar ocupados ao longo do mês nas suas bases eleitorais, garantindo a eleição deles próprios ou dos seus candidatos. O primeiro turno de votação será no dia 4 de outubro e, caso haja necessidade, um segundo turno no dia 25.