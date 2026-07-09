Caso Master: operação da PF mira atuação contra o BC nas redes sociais

"As investigações apuram, ainda, a atuação de possível organização criminosa dedicada à intimidação de jornalistas", disse a PF - (crédito: PF / Divulgação)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (9/7), a 10ª fase da Operação Compliance Zero, que mira envolvidos nas fraudes no Banco Master. De acordo com a corporação, a nova fase tem como alvo a prática de atuação coordenada em redes sociais voltada, em tese, a comprometer a credibilidade da atuação do Banco Central (BC) do Brasil.

Estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As buscas ocorrem no Distrito Federal.

Segundo apurou o Correio, um dos alvos da operação é o publicitário Thiago Miranda, fundador da Agência Mithi e ex-sócio do portal Leo Dias.

"As investigações apuram, ainda, a atuação de possível organização criminosa dedicada à intimidação de jornalistas, ao monitoramento ilícito de pessoas ligadas a autoridades públicas, à obtenção indevida de informações sigilosas e à adoção de medidas destinadas a interferir em investigações criminais", destacou a PF.

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De acordo com a corporação, "os fatos investigados podem, em tese, configurar crimes contra o sistema financeiro nacional, organização criminosa, embaraço à investigação de organização criminosa, além de outros delitos correlatos, incluindo possíveis violações de dados e de dispositivos informáticos".

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