Vorcaro encomendou dossiê contra CEO do Itaú, aponta PF

Segundo Vorcaro, o executivo estava "causando muito problema" para os planos do Banco Master - (crédito: Divulgação/Itaú)

A Polícia Federal (PF) afirma, em relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, encomendou um dossiê contra o executivo Milton Maluhy Filho, CEO do Itaú.

Além disso, teria mirado também a esposa de Milton, Camila Moretti. "Estou precisando fazer um levantamento do Milton Maluhy. Está me causando muito problema", escreveu Vorcaro em uma mensagem enviada para Thiago Miranda, ex-sócio do influenciador Léo Dias.



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Miranda é alvo de mandado de busca e apreensão na 10ª fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, deflagrada nesta quinta-feira (9/7). De acordo com as investigações, ele coordenava uma rede digital especializada em ataques ao Banco Central nas redes sociais.

O publicitário também é acusado de fazer uma devassa na vida da jornalista Malu Gaspar, para tentar obrigar a comunicadora a deixar de publicar reportagens sobre fraudes no Banco Master. Sem encontrar nada que desabonasse a vida da comunicadora, ele teria tentado contratar a profissional por meio de uma negociação milionária.

A autorização para realizar as buscas foi dada pelo ministro do STF André Mendonça, que ressaltou o alto grau de periculosidade da organização criminosa, que tem "contornos de máfia".

Troca de mensagens

"Nesse sentido, apontam-se diálogos nos quais se promoveu a circulação de informações relacionadas a Milton Maluhy filho (...) e Camila Moretti Maluhy (...) incluindo, entre outros elementos, dados de identificação civil, número de CPF e informações de caráter pessoal”, diz a PF.

"Em consulta realizada em fontes abertas, verifica-se que a potencial vítima da devassa encomendada por Daniel Vorcaro, o empresário Milton Maluhy, exerce, desde 2021, o cargo de CEO da instituição financeira Itaú Unibanco. Nos diálogos identificados, Daniel Vorcaro envia as seguintes mensagens a Thiago Miranda: 'Estou precisando fazer um levantamento do Milton Maluhy', 'Esta me causando muito problema', 'Me ajuda nisso?'. No minuto seguinte, Thiago responde: 'Deixa comigo'", completa o relatório policial.