Em telefonema para Lula, Petro garante "transição pacífica" na Colômbia

Presidentes trataram ainda de temas da agenda bilateral, com a segurança na região amazônica - (crédito: Cláudio Kbene/Presidência da República)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou, na manhã desta quinta-feira (9/7), com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Segundo informações do Planalto, Petro garantiu a Lula seu compromisso com "uma transição pacífica", em meio à crise envolvendo as eleições no país vizinho.

"Ao indicar que deixará o cargo no dia 6 de agosto, Petro destacou o tempo em que trabalharam juntos. Reafirmou seu compromisso com a democracia e com uma transição pacífica no país", disse o Planalto, em nota sobre o telefonema.

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Feita por iniciativa do líder colombiano, a ligação para Lula foi uma das últimas medidas de Petro à frente do cargo. Ele vai passar a faixa presidencial ao presidente eleito, o direitista Abelardo de La Espriella.

Eleito no final de junho por 49,65% dos votos válidos, La Espriella derrotou o então progressista apoiado por Petro, Iván Cepeda, que obteve 48,70% de votos. Durante a campanha eleitoral, o então postulante direitista foi apoiado nominalmente pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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Com a diferença apertada nos votos que apontou a vitória de La Espriella, Gustavo Petro chegou a afirmar, na última segunda-feira (6), que não reconheceria a legitimidade do presidente eleito na Colômbia.

Sem apresentar provas, Petro afirmou ter havido uma empresa israelense que teria participado da suposta fraude, além de outra empresa de lobby para, segundo ele, atuar na aproximação entre La Espriella e Trump.

Eleição na Colômbia chamou atenção do Planalto

A conversa entre Lula e Petro também ocorreu após o Planalto avaliar que a interferência norte-americana na vitória do próximo presidente da Colômbia pode servir como cenário para um possível apoio de Trump a algum candidato de oposição a Lula, no pleito brasileiro de outubro.

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É possível, segundo interlocutores do Planalto, que o apoio direto a La Espriella tenha efeitos em possíveis apoios dos EUA a algum candidato da oposição nas eleições brasileiras, como Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Ronaldo Caiado (PSD-GO) ou Romeu Zema (Novo-MG).

Segundo informações do Planalto, os presidentes também trataram, na ligação, de ações para enfrentamento ao crime organizado, narcotráfico, além de destacarem compromissos com a integração regional sul-americana e com a preservação da Floresta Amazônica.

Além disso, ambos destacaram as participações do Brasil e da Colômbia em cúpulas de fomento ao multilateralismo como a da União Europeia e da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), ocorrida no ano passado.