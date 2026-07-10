Milei confirma viagem ao Brasil para apoiar Flávio ampliando articulação da direita

O candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, e o presidente da Argentina, Javier Milei, na Casa Rosada, em Buenos Aires, em 2023 - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O presidente da Argentina, Javier Milei, confirmou que viajará ao Brasil nas próximas semanas para participar de agendas políticas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em mais um movimento de fortalecimento da articulação entre lideranças conservadoras e de direita na América Latina. A informação foi publicada nesta sexta-feira (10/7) pelo portal argentino Página 12.

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Segundo Milei, a visita ocorrerá em 25 de julho, em São Paulo, durante o evento partidário que deverá oficializar a candidatura de Flávio à Presidência da República nas eleições de outubro. O presidente argentino também informou que pretende fazer uma passagem por Brasília para encontrar Jair Bolsonaro.

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A viagem marcará o segundo encontro entre Milei e Flávio Bolsonaro em menos de um mês. No fim de junho, os dois se reuniram na residência oficial de Olivos, na Argentina, em um gesto interpretado como aproximação política entre os grupos alinhados à direita nos dois países.

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Em declarações recentes, o mandatário argentino afirmou acreditar em uma mudança de rumo político no Brasil em direção a governos mais favoráveis ao liberalismo econômico e à defesa da propriedade privada. A manifestação reforça o alinhamento ideológico entre Milei e o bolsonarismo.

Lula

A agenda, no entanto, deverá ocorrer sem qualquer encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem Milei mantém uma relação marcada por tensões diplomáticas e divergências políticas. Desde o início de seu mandato, o argentino tem evitado encontros bilaterais com o chefe do Executivo brasileiro.

A passagem pelo Brasil integra uma ofensiva regional mais ampla do presidente argentino para consolidar alianças políticas na América do Sul. Após retornar a Buenos Aires, Milei seguirá para o Peru, onde pretende participar da cerimônia de posse de Keiko Fujimori, apontada pelo argentino como uma nova aliada política e econômica.

Na sequência, em 7 de agosto, o presidente argentino viajará à Colômbia para acompanhar a posse de Abelardo de la Espriella. Durante a viagem, Milei também pretende se reunir com o presidente do Equador, Daniel Noboa, para discutir a assinatura de acordos bilaterais.