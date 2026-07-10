Izalci diz que Ibaneis não teria chances ao Senado em 2026

Durante a entrevista, Izalci citou dificuldades orçamentárias enfrentadas pelo GDF, atrasos em pagamentos de fornecedores e obras públicas paralisadas. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A decisão do ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) de abandonar a disputa por uma vaga no Senado em 2026 repercutiu entre adversários e aliados. Um dos que comentaram o movimento foi o senador Izalci Lucas (PL-DF), que classificou como inviável uma candidatura do emedebista diante do cenário político local e dos desafios enfrentados pela atual gestão do Distrito Federal.



Em declaração ao Correio, Izalci afirmou que Ibaneis já não reunia condições eleitorais para disputar o Senado. Segundo o parlamentar, a população acompanha os desdobramentos da situação financeira do Governo do Distrito Federal e do Banco de Brasília (BRB), fatores que, em sua avaliação, comprometeriam uma eventual candidatura do ex-governador.

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“Eu achei até que ele foi muito ousado em dizer que era candidato, porque realmente não tinha chance nenhuma. Estou acompanhando a população aqui e vejo que todo mundo está acompanhando os problemas”, afirmou o senador.

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Durante a entrevista, Izalci citou dificuldades orçamentárias enfrentadas pelo GDF, atrasos em pagamentos de fornecedores e obras públicas paralisadas. Também mencionou a situação do BRB, instituição que esteve no centro de investigações nos últimos meses, especialmente após a aquisição do Banco Master, operação que passou a ser alvo de questionamentos por órgãos de controle e agentes do mercado financeiro.

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A saída de Ibaneis da corrida eleitoral foi anunciada nesta semana. O ex-governador afirmou que não pretende disputar cargos eletivos em 2026 e que pretende se dedicar à família e às atividades profissionais na advocacia. A decisão encerra meses de especulações sobre seu futuro político e altera o tabuleiro da sucessão distrital.

Pré-candidato ao Governo do Distrito Federal, Izalci também avaliou que a desistência do ex-governador pode beneficiar os nomes ligados ao campo da direita. Na visão do senador, a retirada de um potencial concorrente reduz a fragmentação do eleitorado conservador.

“Isso ajuda mais a direita, porque estava muito dividido. Acho que melhora a performance dos candidatos da direita”, disse.

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Apesar de já se apresentar como pré-candidato ao Palácio do Buriti, Izalci ainda busca consolidar seu espaço dentro do PL. O partido, principal força da oposição ao governo federal, ainda não definiu oficialmente quem apoiará na disputa pelo comando do Distrito Federal.