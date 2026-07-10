Quaest ouve 2.004 eleitores em todo o país na disputa presidencial

Lula, Flávio Bolsonaro e Zema: três nomes que estão na corrida presidencial - (crédito: Ricardo Stuckert/PR, Andressa Anholete/Agência Senado e Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A Quaest Pesquisas divulgará na próxima quarta-feira (15/7) um novo levantamento sobre a corrida presidencial de 2026. Registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-07181/2026, a pesquisa foi contratada pelo Banco Genial. Serão ouvidos 2.004 eleitores em todo o país entre hoje (10/7) e segunda-feira (13/7).

O estudo, que vai custar R$ 433.255,92, tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. As entrevistas serão realizadas presencialmente nos domicílios dos participantes por profissionais treinados, utilizando questionários estruturados em tablets e outros dispositivos eletrônicos.

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Trecho do questionário registrado pela Quaest no TSE com os candidatos a presidente da República (foto: Reprodução)

Segundo o registro da pesquisa, a amostra foi construída para representar o eleitorado brasileiro com 16 anos ou mais. O levantamento utilizou sorteio probabilístico de municípios e setores censitários do IBGE, seguido da seleção de entrevistados com base em critérios como sexo, idade, renda familiar e escolaridade.

Do total previsto na amostra, 53% são mulheres e 47% homens. Em relação à faixa etária, 32% têm entre 16 e 34 anos, 45% têm entre 35 e 59 anos e 23% têm 60 anos ou mais.

A distribuição por renda considera três grupos: até dois salários mínimos, mais de dois a cinco salários mínimos e acima de cinco salários mínimos. A pesquisa também leva em conta o nível de escolaridade dos entrevistados.

Cenários eleitorais e potencial de voto

O questionário mostra que a Quaest pretende medir não apenas a intenção de voto para presidente, mas também o potencial eleitoral de diferentes pré-candidatos. Os entrevistados são questionados sobre o grau de conhecimento de cada nome apresentado e sobre a possibilidade de votar nesses candidatos. As opções incluem desde a disposição total para votar até a rejeição completa.

Além da simulação de primeiro turno, a pesquisa testa cenários de segundo turno entre candidatos que podem disputar o Palácio do Planalto. Os entrevistados também são convidados a apontar quem consideram ter mais chances de vencer a eleição.

Avaliação do governo e percepção política

Outro eixo central do levantamento é a avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O questionário inclui perguntas sobre aprovação e desaprovação da administração federal, além da classificação do governo em categorias como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo.

Os pesquisadores também buscam identificar a percepção dos eleitores sobre temas políticos e econômicos em debate no país. Entre os assuntos abordados estão propostas do governo federal, medidas econômicas e questões relacionadas ao cenário eleitoral.

Há ainda perguntas sobre o interesse dos eleitores pela campanha, o consumo de informações políticas e o acompanhamento de entrevistas, debates, redes sociais e eventos relacionados aos candidatos.

O questionário também explora temas que têm marcado o debate político nacional. Entre eles estão discussões sobre política econômica, relações internacionais, investigações envolvendo agentes públicos e o impacto desses assuntos na decisão de voto.

A pesquisa procura medir como esses temas influenciam a percepção dos eleitores em relação aos candidatos e ao governo federal.