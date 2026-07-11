Presidente do PL indicou mais emendas que todos os deputados menos Lira, aponta jornal

O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, indicou mais emendas parlamentares do que 99,8% dos deputados federais em 2024. Segundo um levantamento divulgado neste sábado (11/7), pelo jornal Folha de S. Paulo, o montante de emendas indicadas por Valdemar da Costa Neto só não foi superior às indicações do então presidente da Câmara na época, Arthur Lira (PP-AL), que destinou R$ 255,3 milhões a esse tipo de recursos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Nesse período, segundo relatório da Polícia Federal (PF), o líder do partido do pré-candidato Flávio Bolsonaro teria indicado R$ 111,8 milhões em emendas de comissão, mesmo sem mandato desde 2013. Ainda de acordo com o relatório da PF, Costa Neto teria utilizando uma estrutura paralela na Câmara dos Deputados para gerir o chamado "orçamento secreto". De acordo com a apuração, o esquema operou entre junho de 2024 e março deste ano.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A PF também aponta a atuação de três servidores da Câmara como braços operacionais do presidente do PL no esquema. Entre eles está Mariângela Fialek, conhecida como "Tuca", apontada como responsável pela organização e pelo encaminhamento das emendas do orçamento secreto.
As investigações de que Costa Neto, como presidente do PL, indicou emendas na Casa, mesmo sem ter mandato, embasou a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o bloqueio imediato de mais de R$ 119,2 milhões em bens e ativos financeiros do líder do principal partido de oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A direção nacional do PL ainda não se manifestou sobre o levantamento que aponta que Costa Neto indicou mais emendas parlamentares do que todos dos deputados, com exceção de Arthur Lira, no ano de 2024. A defesa do presidente da legenda, porém, comentou sobre a decisão de Flávio Dino.
De acordo com os advogados de Costa Neto, a decisão do ministro do STF "parte de premissas frágeis" e criminaliza a atividade político-partidária. Além disso, apontou que serão adotadas "todas as medidas judiciais cabíveis" para demonstrar a improcedência das imputações.
Saiba Mais
Francisco Artur de LimaRepórter
Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio
Iago Mac CordJornalista Política e Brasil
Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.