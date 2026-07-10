Lula conversa com presidente da Venezuela sobre ajuda após terremotos

O presidente brasileiro ainda reiterou a continuidade na ajuda humanitária para a reconstrução da Venezuela - (crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a líder da Venezuela, Delcy Rodriguez conversaram por telefone, na tarde desta sexta-feira (10/7), em meio ao processo de reconstrução do país vizinho, atingido por terremotos desde o final de junho. Os abalos resultaram na morte de 3.889 pessoas.

De acordo com o Planalto, Delcy agradeceu ao presidente brasileiro pela ajuda humanitária enviada e informou que as buscas pelas vítimas e desaparecidos continuam. A presidente ainda ressaltou os desafios enfrentados para reconstruir as áreas atingidas, especialmente as moradias, já que milhares de famílias estão desabrigadas.

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Desde o anúncio das primeiras vítimas do terremoto, o Brasil mobilizou o envio à Venezuela de vacinas, insumos médicos e profissionais nas áreas de medicina, segurança e telecomunicações. Até o momento, segundo o Governo Federal, já foram direcionadas 12 toneladas de medicamentos e insumos estratégicos, que incluem antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, soluções injetáveis, seringas, luvas, máscaras, gazes, ataduras e dispositivos para infusão.

Para Delcy Rodríguez, Lula garantiu que o Brasil continua disposto a enviar ajuda humanitária à população venezuelana, bem como contribuir para a reconstrução das zonas afetadas pelo desastre.

A conversa entre Lula e Delcy ocorreu momentos antes de agentes da Defesa Civil, do Corpos de Bombeiros, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e militarem retornarem ao Brasil, na noite desta sexta, após participarem de ações de apoio humanitário na Venezuela.

Solidariedade

O presidente brasileiro ainda reiterou a continuidade na ajuda humanitária para a reconstrução da Venezuela. Essa garantia de Lula dialoga com um reunião em que o presidente teve com representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), na última quinta-feira (9/7), no Palácio do Planalto.

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"Podemos enviar médicos voluntários à Venezuela para atuar no processo de cuidado dos feridos e também vamos ajudar no processo de reconstrução do país", garantiu a coordenadora nacional do MST, Ceres Hardich. A entidade, segundo sua administração, atua na Venezuela com grupos focados na produção de alimentos para abastecimento interno no país.