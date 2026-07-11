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ELEIÇÕES 2026

Flávio lê carta de Bolsonaro e diz ter apoio do pai em meio a crise com Michelle

Senador apresentou carta assinada por Jair Bolsonaro em que diz ser necessário "deixar diferenças de lado"

Mensagem de que Jair Bolsonaro, segundo eu filho Flávio, teria pedido trégua nas diferenças políticas em prol de um apoio ao pré-candidato do PL ocorre dias após a Michelle Bolsonaro, madrasta de Flávio, romper com o apoio à candidatura do enteado, após ter divulgado vídeos em que diz ter sido
Mensagem de que Jair Bolsonaro, segundo eu filho Flávio, teria pedido trégua nas diferenças políticas em prol de um apoio ao pré-candidato do PL ocorre dias após a Michelle Bolsonaro, madrasta de Flávio, romper com o apoio à candidatura do enteado, após ter divulgado vídeos em que diz ter sido "humilhada" por Flávio Bolsonaro - (crédito: Reprodução/Youtube Flavio Bolsoanro)

Pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro mostrou na manhã deste sábado (11/7) uma carta assinada pelo seu pai, Jair Bolsonaro, em que o ex-presidente escreve ser necessário "arregaçar as mangas e deixar de lado as diferenças" em prol de um apoio à candidatura do senador ao Planalto.

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"Escrevo no momento de decisão para o futuro de todos nós. O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro", disse o presidenciável do PL, ao ler a carta que, segundo ele, teria sido escrita por Jair Bolsonaro.

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A leitura do comunicado do ex-presidente foi feita por Flávio durante live em seu canal no YouTube. De acordo com o pré-candidato, Jair Bolsonaro escreveu a carta na manhã deste sábado durante a visita familiar na residência do ex-presidente, em Brasília, onde cumpre pena após ser condenado por tentativa de Golpe de Estado.  

Recado a Michelle

A mensagem de que Jair Bolsonaro, segundo Flávio, teria pedido trégua nas diferenças políticas em prol de um apoio ao pré-candidato do PL ocorre dias após Michelle romper o apoio à candidatura do enteado. Em vídeos divulgados nas redes sociais, ela disse ter sido "humilhada" por Flávio Bolsonaro.

A ex-primeira-dama também deixou o PL Mulher, ala que comandava e que buscava uma interlocução entre posicionametnos do partido e o eleitorado feminino. Nesta semana, ela lançou um movimento denominado "Imparáveis" para comandar a mobilização de mulheres fora da estrutura partidária.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 11/07/2026 13:33
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