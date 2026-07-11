Flávio lê carta de Bolsonaro e diz ter apoio do pai em meio a crise com Michelle

Mensagem de que Jair Bolsonaro, segundo eu filho Flávio, teria pedido trégua nas diferenças políticas em prol de um apoio ao pré-candidato do PL ocorre dias após a Michelle Bolsonaro, madrasta de Flávio, romper com o apoio à candidatura do enteado, após ter divulgado vídeos em que diz ter sido "humilhada" por Flávio Bolsonaro - (crédito: Reprodução/Youtube Flavio Bolsoanro)

Pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro mostrou na manhã deste sábado (11/7) uma carta assinada pelo seu pai, Jair Bolsonaro, em que o ex-presidente escreve ser necessário "arregaçar as mangas e deixar de lado as diferenças" em prol de um apoio à candidatura do senador ao Planalto.

"Escrevo no momento de decisão para o futuro de todos nós. O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro", disse o presidenciável do PL, ao ler a carta que, segundo ele, teria sido escrita por Jair Bolsonaro.

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A leitura do comunicado do ex-presidente foi feita por Flávio durante live em seu canal no YouTube. De acordo com o pré-candidato, Jair Bolsonaro escreveu a carta na manhã deste sábado durante a visita familiar na residência do ex-presidente, em Brasília, onde cumpre pena após ser condenado por tentativa de Golpe de Estado.

Recado a Michelle

A mensagem de que Jair Bolsonaro, segundo Flávio, teria pedido trégua nas diferenças políticas em prol de um apoio ao pré-candidato do PL ocorre dias após Michelle romper o apoio à candidatura do enteado. Em vídeos divulgados nas redes sociais, ela disse ter sido "humilhada" por Flávio Bolsonaro.

A ex-primeira-dama também deixou o PL Mulher, ala que comandava e que buscava uma interlocução entre posicionametnos do partido e o eleitorado feminino. Nesta semana, ela lançou um movimento denominado "Imparáveis" para comandar a mobilização de mulheres fora da estrutura partidária.