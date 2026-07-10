Flávio lança Alcides Fernandes ao Senado e endurece discurso no Ceará

O pré-candidato também dirigiu críticas diretas aos líderes das organizações criminosas. "Vocês têm até o dia 31 de dezembro para meter o pé", afirmou. - (crédito: Reprodução )

Em meio às articulações para a disputa presidencial de 2026 e após semanas de turbulência no campo bolsonarista, o senador Flávio Bolsonaro (PL) participou nesta sexta-feira (10/7) do lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Alcides Fernandes (PL) ao Senado Federal. O ato político, realizado no bairro Maraponga, em Fortaleza, reuniu parlamentares, vereadores e lideranças da oposição cearense.



Em seu discurso, Flávio voltou a associar a trajetória política de sua família a perseguições judiciais e políticas. “Só é perseguido quem faz o bem, quem tem um legado para deixar”, afirmou. Em seguida, declarou estar preparado para enfrentar adversários na corrida presidencial. “Eu estou mais do que preparado para enfrentar quem quer atrasar o Brasil”, disse.

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A segurança pública ocupou boa parte da fala do senador. Ao tratar do combate às facções criminosas, Flávio citou a viagem que fez recentemente aos Estados Unidos e defendeu o enquadramento dessas organizações como grupos terroristas. “Por isso que fui aos EUA, para serem classificados como terroristas. O Lula foi para lá para pedir que eles não fossem classificados como terroristas. Há uma grande diferença entre nós. Eu quero pau em bandido e ele passa a mão na cabeça de bandido”, declarou.

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O pré-candidato também dirigiu críticas diretas aos líderes das organizações criminosas. “Vocês têm até o dia 31 de dezembro para meter o pé”, afirmou ao prometer ações de enfrentamento ao crime organizado caso seja eleito presidente.

Em um momento voltado ao público feminino, Flávio prometeu ampliar políticas de apoio às mulheres, tema que ganhou relevância após o desgaste provocado pelo embate público com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Nas últimas semanas, Michelle afirmou ter sido “humilhada” pelo senador durante divergências sobre estratégias eleitorais e definições de candidaturas no Ceará.

Sem mencionar o episódio, Flávio buscou enfatizar propostas voltadas às mulheres. Segundo ele, um eventual governo sob sua liderança ampliaria o combate à violência doméstica e criaria mecanismos de apoio ao empreendedorismo feminino. O senador também defendeu a oferta de microcrédito para mulheres que desejam abrir pequenos negócios, como salões de beleza e docerias, além da criação de um voucher para chefes de família utilizarem em creches particulares enquanto trabalham.

Ao defender a candidatura de Alcides Fernandes ao Senado, Flávio destacou o perfil combativo do aliado. “Eu quero ver Alcides com braveza no Senado Federal”, afirmou.

Pré-candidato à Casa Alta, Alcides concentrou seu discurso na situação da segurança pública no Ceará. O deputado estadual criticou a atuação do governo estadual diante do avanço das facções criminosas e afirmou que a população convive diariamente com episódios de violência e intimidação.

“Todos os dias vemos pessoas sendo expulsas das suas casas por conta das facções”, disse. Segundo ele, mais de 3 mil pessoas foram mortas no estado ao longo do último ano. Alcides também relatou ter apresentado um requerimento solicitando apoio da Força Nacional, mas criticou a posição do governo estadual. “Fiz um requerimento pedindo ajuda da Força Nacional, mas o governador disse que estava tudo sob controle”, afirmou.

Ao encerrar sua participação, o parlamentar declarou que sua candidatura ao Senado tem o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Sou o escolhido do presidente Jair Bolsonaro para disputar o Senado. Vamos vencer”, afirmou.

Durante o evento, o PL Ceará também apresentou nomes que deverão disputar vagas na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e na Câmara dos Deputados nas eleições do próximo ano. Estiveram presentes os deputados federais André Fernandes e Dr. Jaziel, os deputados estaduais Carmelo Neto, Dra. Silvana e Lucinildo Frota, além dos vereadores Pedro Matos, Bella Carmelo e Julierme Sena. Também acompanharam o encontro os ex-prefeitos de Fortaleza Moroni Torgan e Gaudêncio Lucena e o ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos.