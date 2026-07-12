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Eleições 2026

Marina Silva explica candidatura ao Senado e critica "entreguismo" aos EUA

Ex-ministra comparou a situação atual às eleições de 2022 e afirma que o foco é defender a soberania nacional

Marina pediu por nova frente ampla contra interferência norte-americana no Brasil - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Marina pediu por nova frente ampla contra interferência norte-americana no Brasil - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A deputada federal e ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (Rede), usou as redes sociais, neste domingo (12/7), para falar sobre a decisão de se candidatar ao Senado por São Paulo. 

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Em vídeo publicado no X, Marina compara o clima político atual ao das eleições de 2022. Segundo ela, o momento é de defesa da soberania nacional. 

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“Agora, mais do que nunca, a gente precisa de todo mundo”, diz. “Se em 2022 a gente fez uma frente ampla para salvar a democracia, agora a gente tem que fazer uma frente ampla para estabilizar a democracia, salvar a nossa soberania e manter o que já conquistamos, ampliar o que já conquistamos e ampliar com novos desafios”. 

Sem citar nomes, a deputada faz referência à atuação do pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) junto à administração Trump, nos Estados Unidos. “Quando você vê alguém que faz mais apologia à bandeira americana do que a bandeira brasileira, isso é um entreguismo da nossa soberania”, explica. 

Ela também cita as tarifas impostas aos produtos brasileiros pelos Estados Unidos e ameaças aos recursos naturais, classificando a cooperação dos aliados do governo Trump como “subserviência política”. 

Tanto Marina quanto Simone Tebet, ex-ministra do Planejamento e Orçamento, enfrentaram críticas das alas ligadas à direita após anunciarem a candidatura ao Senado. 

Carioca e sem ligação com o estado de São Paulo antes de 2022, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que nenhuma das duas começou a carreira política em São Paulo e que não seriam eleitas nos seus respectivos estados de origem.

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 12/07/2026 18:13
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