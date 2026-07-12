Republicanos nega apoio a Flávio Bolsonaro e descarta Lula

O partido Republicanos emitiu uma nota oficial, neste domingo (12/7), para desmentir publicamente as informações que apontavam o fechamento de um apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro para a Presidência da República. O comunicado emitido pela Executiva Nacional da legenda rechaça os rumores sobre o assunto. O posicionamento busca restabelecer a versão oficial do partido diante de notícias recentes.
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A legenda também negou que tenha negociado a indicação do presidente nacional, Marcos Pereira, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o texto da nota eleitoral, essa suposta indicação não foi colocada como uma condição para a construção de um apoio político.
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De acordo com o comunicado da legenda, o último encontro entre Marcos Pereira e Flávio Bolsonaro ocorreu há mais de um mês. O partido informou textualmente que "as conversas foram inconclusivas" durante essa reunião. Diante desse cenário relatado, a instituição classificou a reportagem veiculada anteriormente como "absolutamente inverídica sob todos os aspectos".
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Para definir os próximos passos no cenário político nacional, o Republicanos iniciou nesta semana uma série de consultas estruturadas. Esse processo interno visa ouvir as bancadas, as executivas estaduais e os apoiadores da sigla. O objetivo principal apontado pela liderança é capturar com precisão a preferência real de suas bases aliadas.
Como parte desse movimento de avaliação, uma pesquisa encomendada pelo próprio partido foi apresentada formalmente em São Paulo. O evento ocorreu na sexta-feira (10/7) e reuniu uma parte importante da bancada paulista da legenda. Os registros desse encontro interno foram publicados e podem ser vistos nas redes sociais.
As sondagens iniciais realizadas pela presidência do partido trouxeram dados internos importantes sobre o sentimento dos filiados. O presidente Marcos Pereira detectou de forma preliminar um sentimento de frustração em relação à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Os dados coletados apontam para um cenário interno complexo sobre a sucessão presidencial.
A partir desses dados, a pesquisa indicou uma forte preferência interna pela neutralidade partidária nestas eleições. Por outro lado, a Executiva Nacional foi taxativa ao definir os limites de suas possíveis alianças. O documento oficial afirma que "o apoio a Lula está completamente descartado" para o pleito.
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