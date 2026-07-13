Eduardo Bolsonaro contesta versão de Damares sobre campanha

A declaração de Eduardo reforça o movimento de aliados de Flávio para minimizar a participação formal de Damares na pré-campanha presidencial - (crédito: Reprodução/YouTube)

A decisão da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) de deixar os trabalhos relacionados à elaboração do plano de governo do pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) segue gerando desdobramentos dentro do campo bolsonarista. Nesta segunda-feira (13/7), o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) contestou publicamente a versão apresentada pela parlamentar sobre sua participação no processo.

A manifestação ocorreu após Damares afirmar que havia se afastado da equipe responsável pela construção do programa de governo em razão de ataques recebidos de setores da própria direita. Segundo Eduardo, a senadora não integrava o plano de governo bolsonarista.

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A declaração reforça o movimento de aliados de Flávio Bolsonaro para minimizar a participação formal de Damares na estrutura encarregada de formular as propostas da pré-campanha presidencial.



Procurada pelo Correio, a equipe da senadora apresentou uma versão diferente da sustentada por Eduardo. Segundo a assessoria, Damares participou da elaboração de propostas e sua contribuição já foi encaminhada à campanha.

“A equipe dela entregou as contribuições para Flávio Bolsonaro apresentar no seu plano de governo. A ela caberia a parte que trata de direitos humanos e assistência social. Tá tudo na mão da campanha. Não há rompimento”, informou a assessoria

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