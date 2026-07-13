Lula ressalta que cobrança dos EUA no Estreito de Ormuz busca lucrar com conflito

Para o presidente brasileiro, a cobrança de "pedágio" por parte dos EUA é uma tentativa de "ganhar dinheiro às custas da desgraça" - (crédito: Ricardo Stuckert /PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta segunda-feira (13/7) a decisão dos Estados Unidos de cobrar uma taxa de embarcações que atravessam o Estreito de Ormuz sob proteção norte-americana.

Em declaração à imprensa, o petista classificou a situação como "muito delicada" e afirmou que o governo de Donald Trump teria provocado o conflito na região e, agora, estaria buscando obter ganhos financeiros com a crise. "Não é comum, não é normal, não é democrático, não é civilizatório", afirmou o presidente brasileiro ao comentar a cobrança anunciada pelos norte-americanos.

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Lula também criticou o que chamou de aproveitamento econômico em meio a um cenário de instabilidade internacional. Segundo ele, trata-se de uma tentativa de "ganhar dinheiro às custas da desgraça".

Durante a fala, o presidente aproveitou para defender a produção brasileira de biocombustíveis e destacou o potencial do país como fornecedor energético. "Quem quiser comprar biodiesel pode vir aqui que a gente não vai cobrar nada, vai cobrar só o preço justo daquilo que a gente está produzindo", declarou.

As declarações ocorreram durante agenda em São Caetano do Sul voltada à área de inovação e tecnologia, em meio ao debate internacional sobre os impactos econômicos das tensões no Oriente Médio e seus reflexos sobre o comércio global e o setor energético.

