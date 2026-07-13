Moraes barra visitas de Flávio Bolsonaro ao pai por três meses

Flávio leu a carta de Bolsonaro nas redes sociais durante o fim de semana e disse ter apoio do pai em meio a crise com Michelle - (crédito: Reprodução/YouTube)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a suspensão, por 90 dias, das visitas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi assinada nesta segunda-feira (13/7).

Segundo fontes consultadas pelo Correio, a medida foi motivada pela divulgação de uma carta escrita por Jair Bolsonaro e tornada pública por Flávio. No documento, o ex-presidente atribui ao filho o papel de porta-voz de seu grupo político durante a disputa presidencial deste ano.

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O magistrado também mandou apurar possível propaganda eleitoral antecipada. Ele deu 48 horas para a defesa do presidenciável esclarecer se o ex-presidente sabia que a carta seria divulgada nas redes sociais. Na decisão, Moraes também determina a juntada dos vídeos aos autos para subsidiar a apuração sobre eventual descumprimento das medidas cautelares impostas ao ex-presidente.

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A avaliação de Moraes é de que a publicação do texto justificou a restrição temporária das visitas. O ministro fixou o prazo de 90 dias para a suspensão dos encontros entre pai e filho, mantendo a determinação no âmbito das medidas já impostas ao ex-presidente.

Entenda o caso

Segundo Moraes, Flávio utilizou o direito de visita ao pai para obter uma carta que, posteriormente, foi divulgada nas redes sociais, em desacordo com a medida cautelar que proíbe Jair Bolsonaro de utilizar plataformas digitais, ainda que por intermédio de terceiros. Para o ministro, a conduta representou um "desvio de finalidade" da autorização concedida para os encontros.

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Na decisão, o magistrado também afirma que o vídeo divulgado por Flávio, anunciando a leitura da carta, e o conteúdo do documento, que o apresenta como pré-candidato e porta-voz do ex-presidente, podem caracterizar propaganda eleitoral antecipada. Diante disso, Moraes determinou o envio de cópias da decisão e dos vídeos à Procuradoria-Geral Eleitoral para análise e eventual adoção de providências.

m estudo divulgado pelo Unicef nesta segunda-feira (13) revela que muitas brasileiras que desejam ter um parto normal acabam passando por uma cesariana sem necessidade médica.

Entre os motivos estão a falta de informações durante o pré-natal, a pouca participação dos parceiros e o acesso limitado à analgesia, a administração de medicamentos para alívio da dor. 60% do total de nascimentos no Brasil são realizados por cesariana.

Considerando apenas a rede particular, esse percentual chega a quase 90%.