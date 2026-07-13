Defesa de ex-presidente do BRB recorre à LAI após PGR negar pedido de delação

Paulo Henrique está preso desde 16 de abril por envolvimento com o Banco Master - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A defesa do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa pediu acesso ao parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) que rejeitou a proposta de delação premiada. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, disse que as informações propostas apresentavam baixa utilidade prática.

A decisão de Gonet foi enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) em 25 de junho. No parecer, o procurador disse que o pedido era de "baixa utilidade prática" e "débil eficácia".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com a defesa, eles tomaram conhecimento da rejeição pela imprensa. Cinco dias depois, em 30 de junho, entraram com o pedido de acesso ao documento, com base na Lei de Acesso à Informação (LAI). A informação foi revelada primeiramente pelo jornal Folha de S.Paulo.

Paulo Henrique está preso desde 16 de abril por envolvimento com o Banco Master. Ele teria recebido mais de R$ 146 milhões de propina de Daniel Vorcaro, dono do Master. O ex-presidente foi detido durante a quarta fase da Operação Compliance Zero.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais Política Moraes barra visitas de Flávio Bolsonaro ao pai por três meses

Moraes barra visitas de Flávio Bolsonaro ao pai por três meses Política Lula ironiza Seleção e diz que país precisa de "robô" para ser campeão

Lula ironiza Seleção e diz que país precisa de "robô" para ser campeão Política R$ 16 de cada R$ 100 em emendas de comissão da Câmara não têm autor identificado