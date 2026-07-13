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Caso Master

Defesa de ex-presidente do BRB recorre à LAI após PGR negar pedido de delação

Advogados de Paulo Henrique Costa disseram ter descoberto sobre rejeição da proposta pela imprensa

Paulo Henrique está preso desde 16 de abril por envolvimento com o Banco Master - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Paulo Henrique está preso desde 16 de abril por envolvimento com o Banco Master - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A defesa do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa pediu acesso ao parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) que rejeitou a proposta de delação premiada. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, disse que as informações propostas apresentavam baixa utilidade prática.

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A decisão de Gonet foi enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) em 25 de junho. No parecer, o procurador disse que o pedido era de "baixa utilidade prática" e "débil eficácia".

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De acordo com a defesa, eles tomaram conhecimento da rejeição pela imprensa. Cinco dias depois, em 30 de junho, entraram com o pedido de acesso ao documento, com base na Lei de Acesso à Informação (LAI). A informação foi revelada primeiramente pelo jornal Folha de S.Paulo.

Paulo Henrique está preso desde 16 de abril por envolvimento com o Banco Master. Ele teria recebido mais de R$ 146 milhões de propina de Daniel Vorcaro, dono do Master. O ex-presidente foi detido durante a quarta fase da Operação Compliance Zero.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

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Maria Beatriz Giusti*

Estagiária da editoria de Política

Estudante de jornalismo que ama a comunicação

Por Maria Beatriz Giusti*
postado em 13/07/2026 15:39 / atualizado em 13/07/2026 15:40
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