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Tarifaço de Trump

Lula diz que "não vai ter tarifaço" dos EUA; decisão final dos EUA sai na quarta

Apesar do otimismo demonstrado pelo petista, integrantes do governo trabalham com a possibilidade de confirmação das novas taxações

O governo Lula espera ser convocado para uma última reunião virtual com os EUA antes do prazo final - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
O governo Lula espera ser convocado para uma última reunião virtual com os EUA antes do prazo final - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (13/7) que não acredita na imposição de novas tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Ao ser questionado sobre a possibilidade de um aumento nas taxas, o petista respondeu de forma breve: “Não vai ter tarifaço”.

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A declaração foi dada à TV Vanguarda na saída de um evento de lançamento de uma turbina movida a etanol, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A fala ocorre em um momento de expectativa no governo brasileiro. A Casa Branca deve anunciar até a próxima quarta-feira (15) se colocará em vigor novas tarifas de 25% e de 12,5% sobre produtos brasileiros, medida que pode afetar a relação comercial entre os dois países.

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Apesar do otimismo demonstrado por Lula, integrantes do governo trabalham com a possibilidade de confirmação das novas tarifas e aguardam a decisão norte-americana para definir uma eventual resposta diplomática e comercial.

A avaliação mais cautelosa ganhou força após declarações recentes do representante do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, que afirmou que Brasil e EUA ainda estão distantes de um entendimento.

Mesmo diante desse cenário, negociadores brasileiros consideram a possibilidade de que a decisão norte-americana venha acompanhada de um anexo ampliando a lista de exceções às tarifas de 25%, o que poderia reduzir os impactos sobre determinados produtos exportados pelo Brasil.

O governo brasileiro também espera ser convocado para uma última reunião virtual com Greer antes do prazo final. A expectativa é de que o encontro sirva para antecipar os rumos da decisão que será anunciada pela administração norte-americana.

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Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Fernanda Strickland
postado em 13/07/2026 17:01 / atualizado em 13/07/2026 17:10
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