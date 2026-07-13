Líder do governo vê espaço em agosto para votação da PEC 6x1 no Senado

Segundo Randolfe (ao fundo), votação depende de uma melhora na relação entre Lula e Alcolumbre (à direita) - (crédito: Lula Marques/Agencia Brasil)

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou acreditar que há espaço para votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) do fim da escala de trabalho 6x1 em agosto, após o recesso parlamentar.

“Não descarto nós votarmos (a PEC) ainda em agosto. Mesmo em período das eleições, o Senado vai funcionar em esforço concentrado e remotamente”, afirmou. Além disso, o senador afirmou estar otimista para que haja “algum despacho” da matéria ainda nesta semana.

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Outra matéria prioritária do governo que deve ficar para o segundo semestre é a PEC da Segurança Pública, segundo o líder. Tais matérias, assim como a que trata da política nacional de minerais críticos, estão paradas no Senado Federal há meses e dependem de uma melhora na relação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Alcolumbre. A relação está estremecida desde que o Senado Federal rejeitou a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

PEC dos agentes de saúde

Diante da possibilidade do Senado Federal votar a PEC da aposentadoria especial dos agentes de saúde nesta semana, Randolfe afirmou que o governo ainda não definiu o posicionamento. Segundo ele, há possibilidade de orientar à favor da medida ou liberar a bancada para a votação.

A PEC é considerada pelo governo como “pauta-bomba”, ou seja, de grande impacto fiscal para a União. Segundo estimativa do Ministério da Fazenda e do Planejamento, a medida amplia a insuficiência financeira dos regimes de previdência em R$ 3 bilhões por ano.

O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), havia anunciado que a matéria seria discutida em cinco sessões antes de ir a votação no Plenário até esta quarta-feira (15). Na última quinta-feira (9) ocorreu a quarta sessão e, nesta terça (14), ocorrerá a quinta. Com isso, a matéria está pronta para ser votada em primeiro turno.