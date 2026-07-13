Flávio: Moraes quer "desculpinha" para tirar Bolsonaro de prisão domiciliar

Em transmissão ao vivo na noite desta segunda-feira (13/7), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, rebateu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que proibiu as visitas do parlamentar ao pai pelo prazo de 90 dias. Dentre diversos pontos, Flávio defendeu que Moraes quer uma "desculpinha" para tirar Jair Bolsonaro da prisão domiciliar.

“Obviamente eu não estou descumprindo nenhuma decisão judicial dele (Moraes). Óbvio que o presidente Bolsonaro nunca falou, pediu, deu a entender ou se manifestou de qualquer forma sobre eu publicar essa carta nas minhas redes. Qual a diferença de eu publicar na minha rede, na rede da Michelle, de um irmão meu, no YouTube? Nenhuma diferença. O que eu vejo é que o ministro Alexandre de Moraes quer qualquer desculpinha para tirar meu pai da (prisão) domiciliar em que ele se encontra”, disse.

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Flávio ainda comentou: "Está muito claro que o que o Alexandre de Moraes quer é tirar meu pai da prisão domiciliar a qualquer custo. O que Alexandre de Moraes quer é tirar meu pai da domiciliar, colocar em qualquer outro lugar, para colocar a culpa no filho. Ele já fez isso uma vez, quando eu fiz uma convocação para fazer uma vigília a favor do meu pai. Vocês lembram o que Alexandre de Moraes fez? Ele inventou que era uma possibilidade do presidente Bolsonaro fugir e determinou que ele ficasse com tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar. Ele quer arrumar qualquer desculpa para me colocar em sofrimento”.

Posição da OAB

Flávio também afirmou, durante a transmissão, que acionou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para avaliar a prerrogativa do contato entre advogado e cliente, já que o pré-candidato é o representante legal do pai. "Eu sou advogado do presidente Bolsonaro, estou inscrito nos autos para fazer sua defesa também e o Alexandre de Moraes ignorou. Já conversei com a OAB Federal para que eles se posicionem em defesa das minhas prerrogativas como advogado, das quais eu não vou abrir mão. Ele (Moraes) quer me deixar incomunicável com meu próprio pai, algo absurdo, infundado, e não vai poder impedir que um advogado converse com seu cliente, ainda que seja seu próprio pai. A OAB vai entrar no circuito porque é uma prerrogativa inegociável que os advogados tenham acesso ao seu cliente”.