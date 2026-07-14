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Eleições 2026

Aliados veem reação de Flávio em trackings e projetam recuperação

Núcleo da pré-campanha vê recuperação nos levantamentos internos e aposta em crescimento nas próximas pesquisas públicas

Aliados apontam que Flávio já atravessou o período mais turbulento após revelações envolvendo sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro - (crédito: Jair Amaral/EM)
Aliados apontam que Flávio já atravessou o período mais turbulento após revelações envolvendo sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro - (crédito: Jair Amaral/EM)
Após semanas de preocupação com os reflexos da crise envolvendo o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ), integrantes do núcleo político da pré-campanha passaram a enxergar sinais de recuperação nos levantamentos internos.
A avaliação, segundo uma fonte do primeiro escalão ouvida pelo Correio, é de que os chamados trackings registraram melhora consistente nas últimas três semanas.
Questionado sobre o desempenho do senador nas pesquisas qualitativas e quantitativas, o interlocutor foi direto: "aqui estamos melhorando, sim, nas últimas três semanas".
A leitura entre aliados é de que a pré-campanha atravessou o período mais turbulento após o desgaste provocado pelo caso envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, episódio que levou institutos de pesquisa a registrar queda nas intenções de voto do parlamentar em maio. 
À época, levantamentos de Atlas/Bloomberg, Quaest e Datafolha apontaram perda de competitividade de Flávio, especialmente em cenários de segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Campanha vê recuperação

Nos bastidores, contudo, auxiliares afirmam que o cenário voltou a mudar. A aposta é de que o período de maior desgaste ficou para trás, e de que a consolidação da candidatura, somada à intensificação da agenda política e da exposição pública do senador, tende a impulsionar novos ganhos nas próximas rodadas de pesquisas.
Embora evitem projetar números, integrantes da campanha afirmam que os levantamentos internos passaram a indicar uma tendência de recuperação que ainda não estaria totalmente captada pelos institutos de pesquisa divulgados ao público. 
A estratégia, segundo esses interlocutores, é manter a intensificação das agendas e ampliar a presença de Flávio em estados considerados competitivos, na expectativa de converter a melhora dos trackings em avanço nas pesquisas eleitorais nacionais.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 14/07/2026 14:01
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