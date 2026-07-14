Aliados veem reação de Flávio em trackings e projetam recuperação

Aliados apontam que Flávio já atravessou o período mais turbulento após revelações envolvendo sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro - (crédito: Jair Amaral/EM)

Após semanas de preocupação com os reflexos da crise envolvendo o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ), integrantes do núcleo político da pré-campanha passaram a enxergar sinais de recuperação nos levantamentos internos.

A avaliação, segundo uma fonte do primeiro escalão ouvida pelo Correio, é de que os chamados trackings registraram melhora consistente nas últimas três semanas.



Questionado sobre o desempenho do senador nas pesquisas qualitativas e quantitativas, o interlocutor foi direto: "aqui estamos melhorando, sim, nas últimas três semanas".

A leitura entre aliados é de que a pré-campanha atravessou o período mais turbulento após o desgaste provocado pelo caso envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, episódio que levou institutos de pesquisa a registrar queda nas intenções de voto do parlamentar em maio.

À época, levantamentos de Atlas/Bloomberg, Quaest e Datafolha apontaram perda de competitividade de Flávio, especialmente em cenários de segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Campanha vê recuperação



Nos bastidores, contudo, auxiliares afirmam que o cenário voltou a mudar. A aposta é de que o período de maior desgaste ficou para trás, e de que a consolidação da candidatura, somada à intensificação da agenda política e da exposição pública do senador, tende a impulsionar novos ganhos nas próximas rodadas de pesquisas.

Embora evitem projetar números, integrantes da campanha afirmam que os levantamentos internos passaram a indicar uma tendência de recuperação que ainda não estaria totalmente captada pelos institutos de pesquisa divulgados ao público.

A estratégia, segundo esses interlocutores, é manter a intensificação das agendas e ampliar a presença de Flávio em estados considerados competitivos, na expectativa de converter a melhora dos trackings em avanço nas pesquisas eleitorais nacionais.