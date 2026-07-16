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TARIFAÇO

Flávio Bolsonaro reage à tarifa dos EUA e ataca Lula em post de Rubio

"Lula não tem mais condições de ser o presidente do Brasil. Estamos num avião sem piloto", escreveu o senador

Ao comentar a publicação de Rubio, Flávio Bolsonaro disparou contra o presidente brasileiro. - (crédito: Reprodução/YouTube/Flavio Bolsonaro)
Ao comentar a publicação de Rubio, Flávio Bolsonaro disparou contra o presidente brasileiro. - (crédito: Reprodução/YouTube/Flavio Bolsonaro)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou o X (antigo Twitter) para comentar publicação do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, sobre a nova tarifa imposta pelo governo americano a produtos brasileiros. Na publicação, Flávio criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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O senador afirmou que Lula não tem mais condições de ser o presidente do Brasil e que o país está em um "avião sem piloto". O senador também classificou Lula como "o Biden brasileiro", dizendo que ele está "ranzinza, inconsequente" e que "se tornou um perigo para a nossa nação".

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Flávio ainda afirmou que quem olha para Lula não enxerga futuro, mas sim "passado, atraso, incerteza, desconfiança, corrupção, incompetência, vingança". Ele encerrou dizendo que "o Brasil tem futuro, mas não tem mais tempo a perder".

Em publicação no X, Marco Rubio afirmou na madrugada que o presidente Trump determinou ao USTR a imposição de uma tarifa de 25% sobre a maioria das importações brasileiras, e que "não haja confusão sobre o motivo: o presidente Lula e seu governo não negociaram com os EUA de boa-fé".

O governo dos Estados Unidos oficializou, nesta quarta-feira (15/07), o tarifaço de 25% sobre uma série de produtos exportados pelo Brasil. A decisão foi tomada após Trump acatar a recomendação do Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR), chefiado por Jamieson Greer, encerrando uma investigação comercial que durava cerca de um ano.

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Luiz Felipe

Jornalista e cientista político. Trabalhou na Rádio Senado e no Metrópoles. No Instituto Fala, foi instrutor de ferramentas digitais do Google News. É subeditor do site do Correio Braziliense.

Por Luiz Felipe
postado em 16/07/2026 08:01 / atualizado em 16/07/2026 08:02
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