Governo vê "marco lastimável" em novas taxas e aponta atuação do clã Bolsonaro

O Palácio do Planalto repudiou a aplicação de novas tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros em um pronunciamento divulgado na madrugada desta quinta-feira (16/7). “O dia 15 de julho de 2026 passará para a história das relações entre Brasil e os EUA como um marco lastimável”, afirmou o governo brasileiro.

O Executivo também sustentou que o “lamentável desfecho” das investigações baseadas na Seção 301 faz “parte de um enredo construído com a ativa colaboração da família Bolsonaro”.

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“São falsos patriotas que arquitetaram e defenderam publicamente ações contra o nosso país, movidos por objetivos eleitoreiros. Não se pode amar o Brasil apenas quando vencemos eleições”, diz o comunicado.

O governo dos Estados Unidos confirmou que uma nova tarifa de 25% será aplicada sobre uma série de produtos brasileiros. A decisão foi tomada após o presidente Donald Trump acatar a recomendação do Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR), chefiado por Jamieson Greer, encerrando uma investigação comercial que durou cerca de um ano.