Presidente do PT reforça apoio a Wagner, alvo da PF no caso Master

Ao anúnciar o ex-líder do governo no Senado, Wagner rapidamente abraçou o presidente do PT. "Jaques inspira muitas companheiras e companheiros no Brasil inteiro porque ele tem história e a história dele é de dignidade", completou. - (crédito: Reprodução/ Youtube PT)

O presidente do PT, Edinho Silva, sinalizou apoio ao senador e ex-líder do governo Jaques Wagner (PT), em discurso realizado nesta quarta-feira (15/7), na inauguração do programa do partido intitulado Comitês de Luta.

O aceno a Wagner ocorreu após o então líder do governo no Senado ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) que investigação suposta participação dele em fraudes captaneadas pelo ex-sócio do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Boulos diz que Trump quer derrotar Lula para explorar minerais do Brasil

"Quem aqui já achou que foi injustiçado? Mas o tempo é o senhor da razão. Quem vai mostrar o que é justiça ou injustiça é a interpretação de Deus. (...) Quero dizer que tem um homem na Bahia que é motivo de orgulho para nós do Brasil e esse homem tem nome que é Jaques Wagner", defendeu Edinho.

Ao anúnciar o ex-líder do governo no Senado, Wagner rapidamente abraçou o presidente do PT. "Jaques inspira muitas companheiras e companheiros no Brasil inteiro porque ele tem história e a história dele é de dignidade", completou.

Relembre o caso

Um dos alvos da 9ª fase da operação Compliance Zero, da PF, Jaque Wagner viu os agentes cumprírem mandados de busca e apreensão em seus endereços.

Leia também: Governo tenta atrasar promulgação de "pauta-bomba" no Senado

Realizada no final de junho, a operação teve como foco principal a relação entre o senador e o banqueiro Augusto Lima, apontado como aliado de Daniel Vorcaro.

A PF apura se o parlamentar teria atuado em favor de projetos de interesse do Master no Congresso, entre eles a chamada "Emenda Master" e uma proposta que ampliava o limite do crédito consignado.