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Tarifaço: CRE vê cenário "menos gravoso" após EUA ampliarem lista de exceções

Comissão de Relações Exteriores do Senado defende, ainda, responsabilidade nas medidas adotadas pelo governo brasileiro

O senador Nelsinho Trad, presidente da Comissão de Relações Exteriores, ressaltou que o Brasil deve priorizar o diálogo com os Estados Unidos - (crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado)
O senador Nelsinho Trad, presidente da Comissão de Relações Exteriores, ressaltou que o Brasil deve priorizar o diálogo com os Estados Unidos - (crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado)

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal avaliou que a decisão final norte-americana de impor tarifas de 25% sobre produtos brasileiros “representa um cenário menos gravoso do que a proposta inicialmente apresentada”.

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“A lista de exceções foi ampliada e passou a contemplar novos produtos de interesse da pauta exportadora brasileira, entre eles ferro-gusa, determinados couros, alguns produtos de madeira, mel orgânico, café instantâneo e outros insumos estratégicos”, explicou por meio de nota divulgada nesta quinta-feira (16/7). Segundo a comissão, esse avanço demonstra que o diálogo institucional e a mobilização dos setores produtivos produziram resultados.

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Ainda assim, eles recebem com “preocupação” a decisão dos Estados Unidos, já que segmentos importantes da economia brasileira permanecem sujeitos às novas tarifas. São eles o de máquinas agrícolas, vestuário, calçados, papel, aço, equipamentos ligados à mineração e outros produtos manufaturados. 

Responsabilidade

A comissão alerta para que, diante do cenário atual, o governo brasileiro adote medidas de retaliação com “responsabilidade, baseada em critérios técnicos e levando em consideração seus impactos sobre a economia nacional e sobre a possibilidade de novas rodadas de negociação”. 

“O próprio governo americano, ao divulgar sua decisão, afirma que a aplicação das tarifas não encerra as tratativas e que as medidas poderão ser revistas. Esse é um sinal de que o diálogo permanece aberto e deve continuar sendo prioridade”, pontuou a nota. 

O governo federal anunciou hoje (16) que recorrerá à Organização Mundial do Comércio (OMC) e acionará a Lei de Reciprocidade Econômica em resposta à decisão dos Estados Unidos.

A comissão do Senado, por sua vez, alega que há um compromisso de buscar uma solução negociada que evite uma escalada comercial prejudicial aos interesses do Brasil. “Desde o início desse processo, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado trabalhou para abrir canais de interlocução com o Congresso dos Estados Unidos, representantes do setor produtivo e autoridades americanas”, disse.

 

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Luíza Altoé

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda

Por Luíza Altoé
postado em 16/07/2026 11:46 / atualizado em 16/07/2026 11:50
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