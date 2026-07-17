Lula reage ao tarifaço: "Contra o Brasil, ninguém ganha mentindo"

Presidente brasileiro discursou nesta sexta-feira (17/7) em visita à Fiocruz, no Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/Youtube Lula)

O presidente Luiz Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (17/7) que só irá comentar sobre o tarifaço de 25% anunciado pelo Estados Unidos às exportações brasileiras quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se pronunciar sobre o tema.

“Quando Trump falar, eu falarei. Contra o Brasil, ninguém ganha mentindo”, disse o petista, em discurso realizado na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. No local, o presidente acompanhou o funcionamento de Saúde da Mulher.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Essa foi a primeira declaração de Lula após a oficialização das tarifas. O vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros palacianos criticaram publicamente, ontem (16), os argumentos do governo dos Estados Unidos para a aplicação da sobretaxa à exportações brasileiras.

Um dos pontos levantados pelos EUA, o funcionamento do Pix foi defendido pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que chamou o sistema de pagamento como símbolo da “soberania financeira brasileira”.

Agenda no Rio



O presidente Lula, após a participação na Carreta da Saúde da Mulher, no Rio de Janeiro, vai visitar o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO). Em seguida, vai acompanhar intervenções sobre o Hospital Universitário dos Servidores do Estado (HUSE-UniRio).

O presidente deve retornar a Brasília no início da noite de hoje.