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Lula reage ao tarifaço: "Contra o Brasil, ninguém ganha mentindo"

O petista afirmou que só irá comentar diretamente sobre o tarifaço de 25% após Trump se pronunciar: "Quando ele falar, eu falarei"

Presidente brasileiro discursou nesta sexta-feira (17/7) em visita à Fiocruz, no Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/Youtube Lula)
Presidente brasileiro discursou nesta sexta-feira (17/7) em visita à Fiocruz, no Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/Youtube Lula)

O presidente Luiz Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (17/7) que só irá comentar sobre o tarifaço de 25% anunciado pelo Estados Unidos às exportações brasileiras quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se pronunciar sobre o tema.

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“Quando Trump falar, eu falarei. Contra o Brasil, ninguém ganha mentindo”, disse o petista, em discurso realizado na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. No local, o presidente acompanhou o funcionamento de Saúde da Mulher.

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Essa foi a primeira declaração de Lula após a oficialização das tarifas. O vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros palacianos criticaram publicamente, ontem (16), os argumentos do governo dos Estados Unidos para a aplicação da sobretaxa à exportações brasileiras.

Um dos pontos levantados pelos EUA, o funcionamento do Pix foi defendido pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que chamou o sistema de pagamento como símbolo da “soberania financeira brasileira”.

Agenda no Rio

O presidente Lula, após a participação na Carreta da Saúde da Mulher, no Rio de Janeiro, vai visitar o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO). Em seguida, vai acompanhar intervenções sobre o Hospital Universitário dos Servidores do Estado (HUSE-UniRio).

O presidente deve retornar a Brasília no início da noite de hoje.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 17/07/2026 15:16
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