Campanha de Lula à reeleição avalia três temas como prioridades; saiba quais

A defesa do Pix deverá ganhar mais espaço entre as bandeiras apresentadas pelo petista durante a disputa pela reeleição - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert / PR)

A campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia concentrar sua estratégia em três eixos principais: a defesa da soberania nacional, a pauta da democracia e o enfrentamento à violência contra as mulheres. Segundo apurou o Correio, os temas ganharam ainda mais relevância nas discussões internas da equipe responsável pela campanha nas últimas semanas.

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No caso da soberania e da democracia, a avaliação é que o cenário internacional, especialmente após a escalada das tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos com a adoção de novas tarifas pelo governo norte-americano, reforçou a importância desses temas na agenda da campanha. Nesse contexto, a defesa do Pix também deverá ganhar mais espaço entre as bandeiras apresentadas por Lula durante a disputa pela reeleição.

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A avaliação no entorno do presidente é que o combate a violência contra às mulheres deve ocupar papel permanente na agenda da campanha, diante do aumento dos casos de feminicídio registrados nos últimos anos em diferentes regiões do país.

A pauta também conta com o apoio da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, que tem defendido maior prioridade para políticas públicas voltadas à proteção das mulheres e ao combate à violência de gênero. A expectativa é que propostas nessa área integrem os compromissos apresentados por Lula durante a disputa pela reeleição.