Michelle sobre ser vice de Zema: "Não há nenhuma possibilidade"

"Primeiro, eu não defini se serei candidata nem ao Senado. Portanto, essa proposta não pode sequer ser cogitada", afirmou Michelle - (crédito: Reprodução Instagram/Michelle Bolsonaro)

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) negou, neste sábado (18/7), a possibilidade de integrar a chapa do pré-candidato Romeu Zema (Novo) como vice-presidente em 2026. “Não há nenhuma possibilidade de isso acontecer”, escreveu nas redes sociais.

“Primeiro, eu não defini se serei candidata nem ao Senado. Portanto, essa proposta não pode sequer ser cogitada”, afirmou Michelle. Após briga pública com o enteado e pré-candidato à Presidência, senador Flávio Bolsonaro (PL), a ex-primeira dama deixou a liderança do PL Mulher e contou a aliados que também poderia deixar a disputa ao Senado Federal pelo Distrito Federal.

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Além disso, Michelle citou que é filiada ao PL e que, portanto, “um mesmo partido não pode ter duas cabeças de chapa concorrendo em coligações distintas para os mesmos cargos majoritários”.

Mais cedo, o ex-governador de Minas Gerais afirmou que a ex-primeira dama é uma das opções como vice. “É uma possibilidade, sim, como outras também são. Nome ficha limpa é sempre um nome muito bom”, disse Zema durante o 10º Encontro Nacional do Novo, em São Paulo, ao ser questionado sobre uma parceria com Michelle.

Por fim, a ex-primeira dama apontou que, neste momento, continua priorizando os cuidados com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que segue em prisão domiciliar. Vale lembrar que, nesta sexta-feira (17), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), restringiu vistas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o despacho apenas advogados, fisioterapeutas e médicos estão autorizados a frequentar a residência do político.