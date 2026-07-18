Michelle sobre ser vice de Zema: "Não há nenhuma possibilidade"

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) negou, neste sábado (18/7), a possibilidade de integrar a chapa do pré-candidato Romeu Zema (Novo) como vice-presidente em 2026. “Não há nenhuma possibilidade de isso acontecer”, escreveu nas redes sociais.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
“Primeiro, eu não defini se serei candidata nem ao Senado. Portanto, essa proposta não pode sequer ser cogitada”, afirmou Michelle. Após briga pública com o enteado e pré-candidato à Presidência, senador Flávio Bolsonaro (PL), a ex-primeira dama deixou a liderança do PL Mulher e contou a aliados que também poderia deixar a disputa ao Senado Federal pelo Distrito Federal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Após crise com Flávio, Michelle Bolsonaro deixa presidência do PL Mulher
- Leia também: Destino incerto: aliados tentam convencer Michelle a manter candidatura ao Senado
Além disso, Michelle citou que é filiada ao PL e que, portanto, “um mesmo partido não pode ter duas cabeças de chapa concorrendo em coligações distintas para os mesmos cargos majoritários”.
Mais cedo, o ex-governador de Minas Gerais afirmou que a ex-primeira dama é uma das opções como vice. “É uma possibilidade, sim, como outras também são. Nome ficha limpa é sempre um nome muito bom”, disse Zema durante o 10º Encontro Nacional do Novo, em São Paulo, ao ser questionado sobre uma parceria com Michelle.
- Leia também: Zema promete privatizar Petrobras e Banco do Brasil se for eleito
- Leia também: Zema critica operação contra Bolsonaro e cita esposa de Moraes
Por fim, a ex-primeira dama apontou que, neste momento, continua priorizando os cuidados com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que segue em prisão domiciliar. Vale lembrar que, nesta sexta-feira (17), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), restringiu vistas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o despacho apenas advogados, fisioterapeutas e médicos estão autorizados a frequentar a residência do político.
Saiba Mais
- Política Oposição critica decisão de Moraes sobre visitas a Jair Bolsonaro
- Política Flávio Bolsonaro posta vídeo com áudio vazado durante evento do PL
- Política Moraes nega pedido para que Milei visite Bolsonaro em prisão domiciliar
- Política Flávio reage a veto de Moraes e fala que Bolsonaro foi "enterrado vivo"
- Política Com decisão de Moraes, Javier Milei não poderá visitar Bolsonaro
- Política Veja detalhes da decisão de Moraes que limita visitas a Bolsonaro