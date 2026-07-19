Lula e autoridades lamentam morte de irmão do senador Cleitinho

A morte de Matheus Augusto Azevedo, irmão caçula do senador Cleitinho (Republicanos-MG), mobilizou manifestações de pesar de autoridades de diferentes correntes políticas neste fim de semana. Matheus morreu no sábado (18/7), aos 30 anos, em Divinópolis (MG), após enfrentar leucemia.



Entre as mensagens de solidariedade está a do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Em Publicação no X, o chefe do Executivo prestou condolências aos familiares e destacou a perda para a família Azevedo.

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“Quero expressar minha consternação pela morte de Matheus Augusto Azevedo, ocorrida na tarde de ontem em Divinópolis. Aos seus irmãos — o senador Cleitinho, o deputado estadual Eduardo e o ex-prefeito Gleidson Azevedo —, deixo meus sentimentos, que estendo a todos os seus familiares e amigos”, afirmou na tarde deste domingo (19/7).

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O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), também se manifestou. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar classificou a morte como uma perda precoce e desejou conforto aos familiares.

“Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento de Matheus Azevedo, irmão do senador Cleitinho. Uma perda precoce e dolorosa. Meus sinceros sentimentos e orações a toda a família e aos amigos neste momento de profunda dor. Que Deus traga conforto ao coração de todos”, escreveu nas redes sociais.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também prestou solidariedade ao senador mineiro e à família. Em mensagem divulgada nas redes sociais, ela afirmou estar em oração pelos familiares.

“Que Deus fortaleça o nosso senador Cleitinho, seus familiares e amigos neste momento de profunda dor. Em oração por vocês”, declarou.

Matheus Azevedo lutava contra a leucemia desde a adolescência. Em 2008, recebeu um transplante de medula óssea do próprio Cleitinho e conseguiu superar a doença. Neste ano, porém, o câncer voltou a se manifestar. Nas últimas semanas, ele estava internado em tratamento e havia passado por um novo transplante, desta vez com doação de seu irmão Gleidson Azevedo, ex-prefeito de Divinópolis.

A família Azevedo é uma das mais conhecidas da política mineira. Além do senador Cleitinho, Matheus era irmão do deputado estadual Eduardo Azevedo (PL-MG) e de Gleidson Azevedo. A morte do caçula da família provocou uma onda de manifestações de apoio e homenagens nas redes sociais.

Em razão do falecimento, a Prefeitura de Divinópolis decretou luto oficial de três dias. O velório e o sepultamento ocorrem neste domingo (19), na cidade do Centro-Oeste mineiro.