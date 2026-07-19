Jair Bolsonaro "substitui" Justin Bieber em vídeo de IA postado por Flávio

O pré-candidato à presidência da República e senador, Flávio Bolsonaro (PL), "substituiu" o artista canadense Justin Bieber pelo próprio pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, com uma montagem nas redes sociais. Flávio brinca com as iniciais dos nomes e sobrenomes de ambos na publicação feita noite deste domingo (19/7).
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Bieber foi um dos artistas a se apresentar na final do Mundial, também neste domingo (19), vencida pela Espanha contra a Argentina, com placar de 1 x 0. Antes de entrar no palco, Justin teve a presença anunciada com uma placa de substituição, segurada pelo ator Jason Sudeikis. Na placa, estão as iniciais do cantor. Coincidentemente, as letras são as mesmas do ex-presidente. Por isso, na montagem, quem entra em campo é Bolsonaro, e não Justin Bieber.
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Veja o vídeo publicado por Flávio Bolsonaro:
Caiu na rede! Rs pic.twitter.com/NnWpSG4R9a— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 19, 2026
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