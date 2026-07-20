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Eleições 2026

PL diz ter identificado esquema milionário de ataque a Flávio nas redes

Sigla fez uma representação no TSE acusando a existência de uma rede criminosa para atacar políticos de direita. Uma reunião ocorrerá entre dirigentes do partido e o presidente da corte eleitoral, Nunes Marques, nesta segunda-feira (20/7)

Partido denunciou a existência de milhares de perfis falsos para atacar Flávio Bolsonaro, mas não apresentou provas das alegações - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)
Partido denunciou a existência de milhares de perfis falsos para atacar Flávio Bolsonaro, mas não apresentou provas das alegações - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

O Partido Liberal afirmou, nesta segunda-feira (20/7), ter identificado um esquema milionário na criação de perfis falsos nas redes sociais para atacar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato nas eleições deste ano. No entanto, não apresentou provas das alegações, até o momento.

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De acordo com a sigla, o objetivo é "promover ataques sistemáticos e mentirosos ao senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, e a outros políticos da direita". Uma reunião ocorrerá entre dirigentes do partido e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes, nesta segunda.

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“Estamos diante de uma situação gravíssima e inédita. São fortes os indícios de existência de uma verdadeira organização criminosa digital. Uma estrutura complexa, sofisticada, organizada e ilegal de criação de perfis fantasmas para a contratação de impulsionamentos irregulares, que depois são desativadas e substituídas por novos perfis lícitos", afirmou a advogada Maria Claudia Bucchianeri, autora da representação e integrante da equipe jurídica da pré-campanha de Flávio Bolsonaro.

O partido protocolou uma representação ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na ultima sexta-feira (17), em que acusa a existência de uma construção de uma estrutura ilegal, complexa e sofisticada para criação de perfis fantasmas para propaganda irregular nas redes sociais, com organização posterior desativação e substituição por novas páginas semelhantes para dificultar seu rastreamento, autoria e financiadores.

O PL afirma que fez um levantamento que identificou mais de 50 páginas com mais de 4,6 mil anúncios pagos com dinheiro obscuro, que alcançaram próximo de 250 milhões de visualizações.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 20/07/2026 14:20 / atualizado em 20/07/2026 14:20
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