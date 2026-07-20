Patrus Ananias confirma pré-candidatura ao governo de Minas pelo PT

"Chegou a hora de Minas Gerais voltar a sonhar", escreveu Ananias - (crédito: Thiago Cristino / Câmara dos Deputados)

O deputado federal Patrus Ananias (PT-MG) anunciou, nesta segunda-feira (20/7), em uma rede social a pré-candidatura ao governo de Minas Gerais. A decisão foi tomada depois de uma reunião com a direção do PT no estado e com deputados estaduais.

A candidatura ainda deverá ser oficializada na convenção do partido, no próximo dia 31. Patrus publicou um vídeo em que relembrava a carreira política como vereador e prefeito de Belo Horizonte. Durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e, no segundo governo da de Dilma Rousseff, foi ministro do Desenvolvimento Agrário.

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Hoje aceito um novo desafio, ser Pré-candidato ao Governo de Minas Gerais.



Quero seguir percorrendo nosso estado para ouvir cada região, dialogar com quem vive os problemas de perto e construir, junto com o nosso povo, um novo caminho.



Chegou a hora de Minas voltar a sonhar. pic.twitter.com/iRBdsfr46M — Patrus Ananias (@Patrus_Ananias) July 20, 2026

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“Quero seguir percorrendo nosso estado para ouvir cada região, dialogar com quem vive os problemas de perto e construir, junto com o nosso povo, um novo caminho. Chegou a hora de Minas Gerais voltar a sonhar”, escreveu Ananias.

O parlamentar não foi a primeira escolha de Lula. O presidente da República tentou, por meses, convencer o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSB) a concorrer ao governo. No entanto, Pacheco anunciou em maio que iria encerrar a carreira política no fim do seu mandato no Senado, em dezembro deste ano.

Antes de Patrus, ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) também foi cotada para disputar o cargo, mas disse publicamente que manteria sua pré-candidatura ao Senado.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro