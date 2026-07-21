Valdemar: apoio do Centrão a Flávio fica para depois das convenções

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou ao Correio Braziliense que o apoio dos principais partidos de centro à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ainda está em negociação e deve ser formalizado apenas após as convenções partidárias, realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto.
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Nesta segunda-feira (20), o PP e o União Brasil de São Paulo oficializaram apoio à candidatura de Flávio à Presidência. Os diretórios nacionais das duas siglas, no entanto, ainda não formalizaram esse compromisso nem definiram qual caminho seguirão. Durante o evento, Flávio afirmou que espera caminhar com os partidos também no plano nacional.
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Vale lembrar que os presidentes do PP, Ciro Nogueira; do União Brasil, Antonio Rueda; e do Republicanos, Marcos Pereira, não compareceram ao evento em São Paulo, o que foi visto como um indicativo de que esses partidos devem adotar uma posição de neutralidade na disputa eleitoral.
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Além disso, existe a possibilidade de Flávio escolher uma mulher do Republicanos como vice para fortalecer sua relação com o eleitorado feminino e com o Centrão.
Questionado sobre quem ocupará o cargo, Valdemar afirmou que a decisão caberá a Flávio Bolsonaro, mas também ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele voltou a dizer que a ex-presidente da Caixa, Daniella Marques, filiada ao Republicanos, "é ótima", mas "não tem voto".
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Luíza AltoéRepórter de política
Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.