Valdemar: apoio do Centrão a Flávio fica para depois das convenções

Valdemar Costa Neto disse que Flávio e Jair Bolsonaro decidirão juntos o nome do vice - (crédito: Davi Pereira/CB/D.A Press)

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou ao Correio Braziliense que o apoio dos principais partidos de centro à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ainda está em negociação e deve ser formalizado apenas após as convenções partidárias, realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto.

Nesta segunda-feira (20), o PP e o União Brasil de São Paulo oficializaram apoio à candidatura de Flávio à Presidência. Os diretórios nacionais das duas siglas, no entanto, ainda não formalizaram esse compromisso nem definiram qual caminho seguirão. Durante o evento, Flávio afirmou que espera caminhar com os partidos também no plano nacional.

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Vale lembrar que os presidentes do PP, Ciro Nogueira; do União Brasil, Antonio Rueda; e do Republicanos, Marcos Pereira, não compareceram ao evento em São Paulo, o que foi visto como um indicativo de que esses partidos devem adotar uma posição de neutralidade na disputa eleitoral.

Além disso, existe a possibilidade de Flávio escolher uma mulher do Republicanos como vice para fortalecer sua relação com o eleitorado feminino e com o Centrão.

Questionado sobre quem ocupará o cargo, Valdemar afirmou que a decisão caberá a Flávio Bolsonaro, mas também ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele voltou a dizer que a ex-presidente da Caixa, Daniella Marques, filiada ao Republicanos, "é ótima", mas "não tem voto".