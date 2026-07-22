Eleições 2026 têm recorde de eleitores com deficiência aptos a votar

As eleições 2026 serão marcadas pelo maior contingente de eleitoras e eleitores com deficiência já registrado pela Justiça Eleitoral. Levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aponta que 1.963.551 pessoas com algum tipo de deficiência estão aptas a votar neste ano, um aumento de 42,5% em comparação ao pleito de 2022, quando o total era de 1.377.787.

Os dados abrangem cidadãos com deficiência visual, auditiva, física, intelectual, dificuldades de locomoção e outras condições que exigem adaptações para garantir o exercício do voto. Entre os eleitores cadastrados, a categoria classificada como “outros” reúne 45,46% do total.

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As informações também mostram que cerca de 617 mil pessoas declararam ter limitações de locomoção. Eleitores com deficiência visual somam aproximadamente 319 mil, enquanto mais de 182 mil informaram possuir deficiência auditiva. Além disso, mais de 64 mil pessoas registraram enfrentar dificuldades específicas para votar.

Diante do crescimento desse público, a Justiça Eleitoral ampliou a rede de atendimento acessível. O número de seções eleitorais principais adaptadas passou de 156.296 em 2022 para 223.587 neste ano, o que representa um avanço de 43%.

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As seções acessíveis são instaladas em locais preparados para atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, com recursos como rampas de acesso, elevadores e percursos livres de barreiras arquitetônicas.

Eleitores que necessitem de atendimento em locais adaptados ainda podem solicitar a transferência para uma seção acessível. Para isso, é preciso atualizar o cadastro eleitoral e informar a condição de deficiência ou de mobilidade reduzida até 20 de agosto. O procedimento pode ser realizado pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral ou diretamente nos cartórios eleitorais.