Atividade física: 5 benefícios do yoga e da dança para a saúde

Yoga e dança oferecem benefícios que vão além do condicionamento físico, contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida (Imagem: insta_photos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A atividade física é considerada um dos principais fatores de proteção para a saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), adultos devem praticar entre 150 e 300 minutos semanais de atividade física moderada, ou entre 75 e 150 minutos de atividade intensa, além de realizar exercícios de fortalecimento muscular pelo menos duas vezes por semana.

No entanto, o sedentarismo ainda faz parte da rotina de muitos brasileiros e continua sendo um dos principais fatores de risco para doenças crônicas. Além disso, dar o primeiro passo para o início da prática de atividade física ainda é um desafio para muitas pessoas.

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De acordo com Carlos Eduardo Suaide Silva, cardiologista do Delboni, marca da Dasa em São Paulo, um dos principais equívocos de quem deseja iniciar uma rotina de exercícios é acreditar que é preciso começar com atividades intensas.

“O benefício da atividade física está na constância, não na intensidade. Muitas pessoas deixam de começar porque imaginam que precisam correr vários quilômetros ou frequentar a academia todos os dias. Modalidades como yoga e dança mostram justamente o contrário: é possível cuidar da saúde com atividades prazerosas, adaptáveis e que respeitam o ritmo de cada pessoa”, afirma.

Embora qualquer movimento seja melhor do que permanecer sedentário, algumas modalidades costumam ser mais indicadas conforme o perfil, os objetivos e as condições de saúde. Segundo o cardiologista, o exercício ideal é aquele que a pessoa consegue manter de forma consistente ao longo do tempo. Entre as opções que podem facilitar a criação desse hábito, estão o yoga e a dança. Abaixo, confira motivos para apostar nessas modalidades!

1. São atividades acessíveis para quem está começando

O yoga e a dança são modalidades que podem ser praticadas por pessoas de diferentes idades e níveis de condicionamento físico, com intensidade e desafios adaptados às necessidades e ao ritmo de cada indivíduo.

“O yoga reúne modalidades com características distintas, desde práticas mais suaves, focadas em respiração, equilíbrio e flexibilidade, até estilos mais dinâmicos. O mesmo ocorre com a dança, que pode incluir desde ritmos recreativos até aulas com maior intensidade cardiovascular. O primeiro passo é criar o hábito. A intensidade vem depois”, explica Carlos Eduardo Suaide Silva.

2. Ajudam a prevenir doenças crônicas

A prática regular de atividade física reduz o risco de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes tipo 2 e obesidade, além de contribuir para o controle da pressão arterial e dos níveis de colesterol e glicemia.

Fortalecimento muscular, mobilidade e equilíbrio são alguns dos benefícios que yoga e dança podem proporcionar (Imagem: BearFotos | Shutterstock)

3. Melhoram o equilíbrio, a força e a flexibilidade

Além do condicionamento físico, essas modalidades fortalecem a musculatura, aumentam a mobilidade e contribuem para a prevenção de quedas e lesões, especialmente com o avanço da idade.

4. Fazem bem para a saúde mental

Movimentar o corpo também ajuda a reduzir o estresse, controlar a ansiedade e melhorar a qualidade do sono. “Os benefícios da atividade física vão muito além da parte cardiovascular. Ela influencia diretamente o bem-estar e a disposição para as atividades do dia a dia”, afirma o médico.

5. Facilitam a criação de um hábito saudável

Escolher uma atividade que gere prazer aumenta as chances de continuidade. “Quando a atividade é agradável, ela deixa de ser uma obrigação e passa a fazer parte da rotina”, diz o cardiologista.

Cuidados antes de iniciar a prática

A atividade física promove diversos benefícios para a saúde, mas é importante sempre respeitar os limites e as características de cada pessoa. “Antes de iniciar uma nova modalidade, especialmente para quem está sedentário ou possui algum fator de risco cardiovascular, a orientação médica é importante para avaliar as condições de saúde e indicar a prática mais adequada. O exercício deve promover saúde, e não gerar lesões ou sobrecarga. O segredo está em começar no seu ritmo, respeitar o próprio corpo e transformar o movimento em um hábito para a vida toda”, conclui Carlos Eduardo Suaide Silva.

Por Bárbara Cheffer