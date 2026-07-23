André Fernandes nega racha no PL e diz que aliança com Ciro é "local"

As costuras no Ceará foram o pivô das rusgas envolvendo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro com o enteado - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press e Divulgação/PL)

O deputado federal André Fernandes (PL-CE) negou nesta quinta-feira (23/7) que exista um afastamento entre a deputada estadual Priscila Costa (PL) e o Partido Liberal no Ceará. Em declaração à imprensa, o parlamentar afirmou que a legenda mantém unidade em torno do projeto eleitoral para 2026 e descartou divergências internas sobre o apoio à pré-candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). As costuras no Ceará foram o pivô das rusgas envolvendo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro com o enteado.

Segundo Fernandes, Priscila "sempre foi do PL" e continua ocupando um espaço de destaque dentro da sigla. O deputado também afirmou acreditar que a parlamentar disputará uma vaga na Câmara dos Deputados.

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O parlamentar atribuiu à imprensa a narrativa de uma suposta divisão no grupo político. "Nunca houve esse afastamento. Boa parte da imprensa sempre tentou implantar essa briga e dizer que existia divergência", afirmou. Segundo ele, quando integrantes da legenda eram questionados sobre o tema, a resposta sempre foi a mesma: "não tem divergência".

André Fernandes também voltou a negar que tenha existido qualquer compromisso para que o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio ou o ex-deputado Capitão Wagner ou, ainda, o pré-candidato apoiado pelo grupo no estado, declarassem apoio à eventual candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto. De acordo com o deputado, o entendimento firmado entre as forças políticas da oposição é exclusivamente regional.

"Nunca teve esse acordo de ele votar em Flávio Bolsonaro. O nosso acordo é aqui no Ceará para derrotar o PT", declarou. Ele argumentou que, dentro da própria composição política, há integrantes que apoiam diferentes pré-candidatos à Presidência da República, sem que isso comprometa a aliança estadual.

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Ao defender a estratégia do grupo, Fernandes afirmou que o objetivo principal é retirar o PT do comando do governo cearense. Segundo ele, o partido "está permitindo que as facções criminosas dominem o estado do Ceará" e, por isso, precisa ser derrotado nas urnas. O deputado acrescentou que, após uma eventual mudança de governo, as divergências políticas poderão voltar a ocorrer em um ambiente democrático.

O parlamentar ainda criticou o tratamento dado pela imprensa às alianças políticas locais e afirmou que questionamentos semelhantes não são dirigidos a partidos da base governista no Ceará. Como exemplo, citou o PSD e o presidente estadual da legenda, Domingos Filho, ao afirmar que integrantes da coalizão governista também possuem diferentes preferências na disputa presidencial.

Ao final da declaração, André Fernandes reiterou que o entendimento entre o PL e seus aliados no estado permanece restrito ao cenário cearense. "Nós do PL estamos apoiando o senhor Gomes. O senhor Gomes está nos apoiando, ou seja, nós do PL no Ceará, e está tudo bem", concluiu.