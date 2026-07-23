Milei chega nesta sexta em SP para convenção de Flávio Bolsonaro

O presidente da Argentina, Javier Milei, está confirmado na convenção que irá oficializar o senador Flávio Bolsonaro como candidato do PL na disputa pelo Palácio do Planalto. Milei desembarca nesta sexta-feira (24/7) na capital paulista.

O presidente argentino já deu declarações públicas em apoio à candidatura de Flávio. No entanto, a presença de Milei na convenção é um gesto de maior simbolismo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A expectativa é que Milei e a comitiva argentina sejam recebidos pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e por políticos do campo da direita, entre eles o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

Além da participação na convenção, Milei terá um encontro reservado com Flávio e Tarcísio na manhã de sábado. A expectativa é que o encontro seja um café da manhã antes do início do evento e servirá para uma conversa entre os três líderes. Na sequência, eles devem seguir juntos para a convenção do PL.

O partido também convida o presidente argentino para fazer um discurso durante o evento. A informação foi confirmada pelo coordenador da campanha de Flávio, senador Rogério Marinho (PL-RN). Segundo ele, os detalhes da participação ainda estão sendo alinhados com a equipe do presidente argentino. “Javier Milei será convidado a discursar no sábado. Estamos discutindo com o cerimonial dele”, afirmou.

A visita de Milei coloca a candidatura de Flávio no radar do movimento chamado “onda azul”. O nome está sendo utilizado para definir o movimento conservador que está elegendo políticos de direita en diferentes países da America do Sul.

A aproximação entre Flávio e Milei ganhou força no fim do mês passado, quando o senador esteve em Buenos Aires para uma reunião de cerca de uma hora com o presidente argentino na Quinta de Olivos, residência oficial da Presidência. Na ocasião, Flávio afirmou que os dois discutiram o avanço da direita na América Latina e medidas econômicas adotadas pelo governo argentino.

Ao lado de nomes como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, Milei é citado com frequência por Flávio como um exemplo de político de direita que está transformando o seu país com medidas defendidas pelo campo conservador.

Prometendo reunir os principais nomes da direita paulista e nacional, a convenção que oficializará a candidatura de Flávio Bolsonaro será realizada no estádio do Pacaembu, na capital paulista.



Saiba Mais Política Flávio Bolsonaro é denunciado no TSE

Flávio Bolsonaro é denunciado no TSE Política Aliados divergem sobre fala de Flávio Bolsonaro após reação do TSE

Aliados divergem sobre fala de Flávio Bolsonaro após reação do TSE Política Fogo amigo no PL pressiona candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto

Fogo amigo no PL pressiona candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto Política "Chifre na cabeça de cavalo", diz Marco Aurélio sobre declarações de Flávio

"Chifre na cabeça de cavalo", diz Marco Aurélio sobre declarações de Flávio Política IA nas eleições: especialista acredita que regras do TSE são insuficientes

IA nas eleições: especialista acredita que regras do TSE são insuficientes Política PT, PV e PCdoB acionam TSE contra Flávio por "movimento de desinformação"

PT, PV e PCdoB acionam TSE contra Flávio por "movimento de desinformação" Política Lula afirma que tarifa dos EUA abriu novas oportunidades comerciais

Lula afirma que tarifa dos EUA abriu novas oportunidades comerciais Política PP caminha para neutralidade e dificulta aliança com Flávio Bolsonaro

PP caminha para neutralidade e dificulta aliança com Flávio Bolsonaro Política STF institui estatuto de auditoria interna para reforçar governança da Corte

STF institui estatuto de auditoria interna para reforçar governança da Corte Política Deputado propõe pagamento de R$ 100 por javali abatido em São Paulo

Deputado propõe pagamento de R$ 100 por javali abatido em São Paulo Política Segurança de Flávio Bolsonaro é reforçada após aumento de ameaças

Segurança de Flávio Bolsonaro é reforçada após aumento de ameaças Política Presidente do PT cita "cultura golpista" e avalia levar Flávio à Justiça

Presidente do PT cita "cultura golpista" e avalia levar Flávio à Justiça Política Em novo ciclo de investimentos, Stellantis prevê gerar 22 mil empregos

