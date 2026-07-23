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DARK HORSE

Coordenador de Flávio reage à decisão de Mendonça: "Ficará claro que não há ilícitos"

Senador Rogério Marinho afirmou ao Correio que investigação afastará suspeitas sobre a cinebiografia de Jair Bolsonaro

Coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, Marinho comentou sobre a decisão do STF de abrir inquérito para investigar repasses ao filme - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, Marinho comentou sobre a decisão do STF de abrir inquérito para investigar repasses ao filme - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O senador Rogério Marinho (PL-RN) afirmou ao Correio que recebeu com tranquilidade a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), de autorizar a abertura de um inquérito para investigar a destinação dos recursos utilizados na produção do filme Dark Horse, que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — que está preso em domiciliar após ter sido condenado por tentativa de golpe de Estado.

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Coordenador da pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República, Marinho disse acreditar que a apuração esclarecerá os fatos e afastará as suspeitas levantadas sobre o financiamento da obra. "Ficará claro que não há ilícitos", resumiu à reportagem.

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A decisão de Mendonça foi tomada após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR), que considerou haver elementos suficientes para a abertura da investigação. O procedimento busca apurar se houve irregularidades na origem dos recursos empregados na produção do longa-metragem.

O pedido de investigação foi apresentado pela Polícia Federal, que aponta possíveis conexões entre o financiamento do filme e operações envolvendo o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. 

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Armando Holanda e Danandra Rocha
postado em 23/07/2026 15:01 / atualizado em 23/07/2026 15:04
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