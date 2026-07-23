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Governo Lula avalia envio de comitiva aos EUA para negociar tarifaço

Integrantes do Planalto tentam abrir diálogo para reduzir sobretaxa de Washington

Auxiliares de Lula avaliam que uma interlocução direta com técnicos da administração Trump pode criar um ambiente mais favorável para futuras negociações - (crédito: AFP)
Auxiliares de Lula avaliam que uma interlocução direta com técnicos da administração Trump pode criar um ambiente mais favorável para futuras negociações - (crédito: AFP)

Integrantes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliam enviar uma comitiva aos Estados Unidos na próxima sexta-feira (31/7) para tratar das tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump, que passam a vigorar nesta quarta-feira (23).

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O grupo, formado por representantes da administração federal, busca viabilizar uma reunião com integrantes da equipe técnica do governo norte-americano na tentativa de reabrir o diálogo e negociar uma eventual redução das alíquotas impostas aos produtos brasileiros.

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A articulação ocorre em meio aos esforços do Palácio do Planalto para manter abertos os canais diplomáticos e evitar um agravamento das tensões comerciais entre os dois países. Nos bastidores, auxiliares de Lula avaliam que uma interlocução direta com técnicos da administração Trump pode criar um ambiente mais favorável para futuras negociações.

Além da tentativa de diálogo em Washington, o governo brasileiro também tem intensificado reuniões internas para definir uma estratégia de resposta ao aumento das tarifas. Ministérios envolvidos na área econômica e nas relações exteriores acompanham os impactos da medida sobre setores exportadores e estudam alternativas para reduzir os prejuízos às empresas brasileiras, enquanto mantêm a prioridade de buscar uma solução por meio da via diplomática.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 23/07/2026 16:59 / atualizado em 23/07/2026 17:09
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