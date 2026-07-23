Trump anuncia tarifa de até 200% sobre medicamentos genéricos para 2029

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um novo plano para elevar gradualmente as tarifas sobre medicamentos genéricos importados. A partir de de agosto de 2026, os produtos passarão a ser taxados em 100% durante um ano. Em seguida, a alíquota será elevada para 200%.
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Segundo Trump, o objetivo da medida é incentivar as empresas farmacêuticas a instalarem fábricas e ampliarem sua capacidade produtiva em território norte-americano. Dados da Food and Drug Administration (FDA) indicam que mais de 90% dos medicamentos comercializados no país são genéricos.
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A medida, no entanto, não altera as regras aplicadas aos medicamentos patenteados, de marca ou considerados inovadores, que permanecem sujeitos às políticas já estabelecidas pelo governo americano.
Em abril, o presidente assinou uma ordem executiva que previa tarifas de até 100% sobre medicamentos de marca importados caso as fabricantes não reduzissem preços ou não transferissem parte da produção para os Estados Unidos.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
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