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Trump anuncia tarifa de até 200% sobre medicamentos genéricos para 2029

Plano prevê período de transição de dois anos antes da cobrança para pressionar farmacêuticas a transferirem fábricas para território norte-americano

Em abril, o republicano já havia previsto tarifas de até 100% sobre medicamentos de marca importados - (crédito: Mandel Ngan/AFP)
Em abril, o republicano já havia previsto tarifas de até 100% sobre medicamentos de marca importados - (crédito: Mandel Ngan/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um novo plano para elevar gradualmente as tarifas sobre medicamentos genéricos importados. A partir de de agosto de 2026, os produtos passarão a ser taxados em 100% durante um ano. Em seguida, a alíquota será elevada para 200%.

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Segundo Trump, o objetivo da medida é incentivar as empresas farmacêuticas a instalarem fábricas e ampliarem sua capacidade produtiva em território norte-americano. Dados da Food and Drug Administration (FDA) indicam que mais de 90% dos medicamentos comercializados no país são genéricos.

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A medida, no entanto, não altera as regras aplicadas aos medicamentos patenteados, de marca ou considerados inovadores, que permanecem sujeitos às políticas já estabelecidas pelo governo americano.

Em abril, o presidente assinou uma ordem executiva que previa tarifas de até 100% sobre medicamentos de marca importados caso as fabricantes não reduzissem preços ou não transferissem parte da produção para os Estados Unidos.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

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Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 23/07/2026 10:57 / atualizado em 23/07/2026 11:07
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