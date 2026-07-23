InícioPolítica
ELEIÇÕES 2026

Vídeo de Michelle Bolsonaro a Flávio aquece disputa pelo Senado no DF

Fontes próximas a Michelle indicam a possibilidade de candidatura da ex-primeira-dama ao Senado pelo DF

Destino político de Michelle é alvo de expectativas -
Destino político de Michelle é alvo de expectativas -

O vídeo publicado por Michelle Bolsonaro na noite desta quinta-feira (23/7) em que perdoa o enteado e presidenciável Flávio Bolsonaro alterou os rumos da disputa pelo Senado em outubro. Se antes as chances de a ex-primeira-dama concorrer eram baixas, agora fontes próximas a Michelle garantem que a candidatura é uma possibilidade "quase" certa.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Uma fonte ligada à ex-presidente do PL Mulher afirmou que ela passa por um processo de "convencimento" para disputar a vaga ao Senado. “Acho que estamos quase convencendo ela”. Um outro aliado, diz que a reconciliação seria um “spoiler” da candidatura de Michelle, cujo anuncio pode ser realizado na convenção partidária no início de agosto. Em contrapartida, outra fonte ouvida pela reportagem relativiza o movimento e assegura que a mensagem gravada teve apenas o intuito de responder às declarações de Flávio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O cenário ganha novos contornos com a decisão do senador Izalci Lucas (PL-DF), líder da oposição no Congresso Nacional, que desistiu de disputar o Governo do Distrito Federal (GDF) e confirmou ao Correio a candidatura a deputado federal em 2026. A recuo ocorreu após o PL optar por apoiar a reeleição da governadora Celina Leão (PP), aliança alinhada com Michelle Bolsonaro.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Raphaela Peixoto e Ronayre Nunes
postado em 23/07/2026 21:47
SIGA
x