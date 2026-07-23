Vídeo de Michelle Bolsonaro a Flávio aquece disputa pelo Senado no DF

O vídeo publicado por Michelle Bolsonaro na noite desta quinta-feira (23/7) em que perdoa o enteado e presidenciável Flávio Bolsonaro alterou os rumos da disputa pelo Senado em outubro. Se antes as chances de a ex-primeira-dama concorrer eram baixas, agora fontes próximas a Michelle garantem que a candidatura é uma possibilidade "quase" certa.

Uma fonte ligada à ex-presidente do PL Mulher afirmou que ela passa por um processo de "convencimento" para disputar a vaga ao Senado. “Acho que estamos quase convencendo ela”. Um outro aliado, diz que a reconciliação seria um “spoiler” da candidatura de Michelle, cujo anuncio pode ser realizado na convenção partidária no início de agosto. Em contrapartida, outra fonte ouvida pela reportagem relativiza o movimento e assegura que a mensagem gravada teve apenas o intuito de responder às declarações de Flávio.

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O cenário ganha novos contornos com a decisão do senador Izalci Lucas (PL-DF), líder da oposição no Congresso Nacional, que desistiu de disputar o Governo do Distrito Federal (GDF) e confirmou ao Correio a candidatura a deputado federal em 2026. A recuo ocorreu após o PL optar por apoiar a reeleição da governadora Celina Leão (PP), aliança alinhada com Michelle Bolsonaro.