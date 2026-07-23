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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro pede desculpa a Michelle e faz apelo para "caminharem juntos"

A dois dias da convenção nacional do PL, senador pede que a ex-primeira-dama participe da sua campanha à Presidência; Michelle curtiu a postagem nas redes sociais

"Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai", afirmou Flávio - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Pré-candidato à Presidência, o senador Flávio Bolsonaro (PL) publicou um vídeo nas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (23/7), em que pede desculpas à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e faz um apelo para que ela participe da sua campanha ao Planalto. “As portas estão abertas”, disse ao renovar o convite para que caminhem “juntos na missão”. Michelle curtiu a publicação, mas não comentou na postagem.

“Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e mais uma vez peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. Como somos pessoas públicas, isso acaba sendo explorado pelos nossos opositores. Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai”, afirmou.

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Ele reconheceu o trabalho feito pela ex-primeira-dama à frente do PL Mulher e destacou que ela precisa ser “reconhecida” e “respeitada” pelos cuidados que ela mantém com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar. “Percorreu o Brasil inteiro por uma causa, valorizando e inspirando milhares de mulheres a ingressarem na vida pública e também o seu trabalho para ajudar as pessoas com doenças raras e os surdos”, explicou.

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Ele reforçou que, para vencer o PT nestas eleições, é preciso que “todos entrem em campo” e o ajudem. Ele direciona o vídeo também à “militância” do PL, para que foque no objetivo principal de “resgatar o Brasil”.

“Não vamos transformar essa situação em mais motivos de ataques que podem e serão usados contra nós mesmos. Vamos evitar qualquer divisão. O momento exige união. O que nos une é muito maior que qualquer diferença”, disse.

A crise entre madrasta e enteado ganhou força após a primeira-dama publicar dois vídeos nas redes sociais em que diz ter sido “maltratada” e “humilhada” pelo senador, revelando que os dois não mantêm contato desde o fim de 2025.

Desde então, Michelle deixou a liderança do PL Mulher, estrutura que ajudou a consolidar desde 2022 e criou o movimento “Imparáveis”. Ela também sinalizou ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não querer participar da campanha presidencial de Flávio, e sobre ter dúvidas sobre uma possível candidatura ao Senado Federal nas eleições de 2026.

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Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Por Luíza Altoé
postado em 23/07/2026 16:54 / atualizado em 23/07/2026 17:02
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