Em vídeo, Michelle Bolsonaro responde a pedido de desculpas de Flávio

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro foi às redes sociais, nesta quinta-feira (23/7), para responder ao vídeo publicado por Flávio Bolsonaro (PL-RJ) mais cedo. Michelle afirma que recebe as palavras do pré-candidato à presidência “com muita paz” e agradece à senadora Damares Alves (Republicanos) e à governadora do Distrito Federal Celina Leão (Progressistas) pelo apoio dado a reconciliação entre os dois.
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*Matéria em atualização
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Por Junio Silva
postado em 23/07/2026 19:18 / atualizado em 23/07/2026 19:20