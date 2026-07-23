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RESPOSTA

Em vídeo, Michelle Bolsonaro responde a pedido de desculpas de Flávio

Ex-primeira dama fala em reconstrução e cita governadora do Distrito Federal Celina Leão

Crise entre Flávio e Michelle parece ter sido superada - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Crise entre Flávio e Michelle parece ter sido superada - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro foi às redes sociais, nesta quinta-feira (23/7), para responder ao vídeo publicado por Flávio Bolsonaro (PL-RJ) mais cedo. Michelle afirma que recebe as palavras do pré-candidato à presidência “com muita paz” e agradece à senadora Damares Alves (Republicanos) e à governadora do Distrito Federal Celina Leão (Progressistas) pelo apoio dado a reconciliação entre os dois.

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*Matéria em atualização

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 23/07/2026 19:18 / atualizado em 23/07/2026 19:20
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