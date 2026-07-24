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INVESTIGAÇÃO

MP de Contas pede apuração do TCU sobre recursos para o filme Dark Horse

Informações apresentadas pela PGR apontam movimentações de até R$ 12,3 milhões de dólares, o que equivale a R$ 63 milhões, em torno da realização do longa metragem

Senator Flavio Bolsonaro, pre-candidate for president and son of former president Jair Bolsonaro, gestures as he speaks about his relationship with Daniel Vorcaro, who financed the film "Dark Horse", on his father's life, at the Liberal Party headquarters in Brasilia on May 19, 2026. (Photo by Sergio Lima / AFP) - (crédito: AFP)
Senator Flavio Bolsonaro, pre-candidate for president and son of former president Jair Bolsonaro, gestures as he speaks about his relationship with Daniel Vorcaro, who financed the film "Dark Horse", on his father's life, at the Liberal Party headquarters in Brasilia on May 19, 2026. (Photo by Sergio Lima / AFP) - (crédito: AFP)
O Ministério Público de Contas solicitou ao Tribunal de Contas da União (TCU) abertura de apuração em relação aos recursos milionários movimentados pelo filme Dark Horse, que trata da vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o documento, o envolvimento de pessoas públicas e privadas justifica a avaliação do caso pelo TCU.
A solicitação foi feita pelo subprocurador-geral Lucas Furtado e ocorre após uma reportagem da Revista Piauí apontar que a Procuradoria-Geral da República indica como suspeita uma movimentação de  12,3 milhões de dólares da empresa Entre Investimentos, ligada ao ecossistema do Banco Master, e a Havengate Development Fund LP, que administrava os recursos destinados ao filme. 
Os valores são equivalentes a R$ 63 milhões. O fluxo foi identificado em um Relatório de Inteligência Financeira (RIF), um tipo de documento produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que relata transações atípicas ou suspeitas. Entre os suspeitos de envolvimento com o caso está o senador Flávio Bolsonaro, que aparece pedindo dinheiro para Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, o deputado cassado Eduardo Bolsonaro, que teria sido beneficiado com os valores nos Estados Unidos, o deputado federal Mário Frias, diretor-executivo do filme, o empresário e publicitário Thiago Miranda e a dupla Altieris Santana e Paulo Calixto, responsável por administrar a Havengate, além do próprio Vorcaro e do cunhado dele, Fabiano Zettel, ambos já investigados no esquema do Master.

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"A dimensão desses valores, a utilização de empresas estrangeiras, a existência de remessas internacionais e a possível participação de agentes públicos e pessoas politicamente expostas constituem circunstâncias que justificam a atuação dos órgãos de controle, especialmente para verificar se houve qualquer sobreposição entre recursos privados e recursos públicos federais", escreve Lucas Furtado, no documento.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 24/07/2026 15:48
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