MP de Contas pede apuração do TCU sobre recursos para o filme Dark Horse

O Ministério Público de Contas solicitou ao Tribunal de Contas da União (TCU) abertura de apuração em relação aos recursos milionários movimentados pelo filme Dark Horse, que trata da vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o documento, o envolvimento de pessoas públicas e privadas justifica a avaliação do caso pelo TCU.

A solicitação foi feita pelo subprocurador-geral Lucas Furtado e ocorre após uma reportagem da Revista Piauí apontar que a Procuradoria-Geral da República indica como suspeita uma movimentação de 12,3 milhões de dólares da empresa Entre Investimentos, ligada ao ecossistema do Banco Master, e a Havengate Development Fund LP, que administrava os recursos destinados ao filme.

Os valores são equivalentes a R$ 63 milhões. O fluxo foi identificado em um Relatório de Inteligência Financeira (RIF), um tipo de documento produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que relata transações atípicas ou suspeitas. Entre os suspeitos de envolvimento com o caso está o senador Flávio Bolsonaro, que aparece pedindo dinheiro para Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, o deputado cassado Eduardo Bolsonaro, que teria sido beneficiado com os valores nos Estados Unidos, o deputado federal Mário Frias, diretor-executivo do filme, o empresário e publicitário Thiago Miranda e a dupla Altieris Santana e Paulo Calixto, responsável por administrar a Havengate, além do próprio Vorcaro e do cunhado dele, Fabiano Zettel, ambos já investigados no esquema do Master.