Aprovação do governo Lula se mantém estável após tarifaço dos EUA

Presidente Lula durante reunia?o com CEO e diretor executivo da Stellantis, Antonio Filosa, no Palácio do Planalto - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

A pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha nesta sexta-feira (24/7), mostra que a aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permaneceu estável mesmo após o anúncio mais recente das tarifas norte-americanas sobre os produtos brasileiros. Segundo o levantamento, 49% dos brasileiros aprovam a atuação de Lula à frente da Presidência, enquanto 48% desaprovam. Outros 3% não sabem responder.

Na pesquisa anterior, divulgada em 20 de junho, os índices eram de 48% de aprovação e 49% de desaprovação. As oscilações de um ponto percentual ocorreram dentro da margem de erro de dois pontos e indicam um cenário de estabilidade na avaliação do presidente.

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O levantamento foi realizado após semanas marcadas pelo agravamento da tensão comercial entre Brasil e EUA, com a decisão do presidente norte-americano Donald Trump de impor as novas tarifas sobre produtos brasileiros. O episódio levou o governo federal a intensificar o discurso em defesa da soberania nacional e a adotar medidas de resposta, mas, segundo o Datafolha, não provocou mudanças significativas na percepção dos eleitores sobre o desempenho de Lula.

A pesquisa desta sexta-feira (24) também mediu a avaliação de Lula. Para 32% dos entrevistados, a gestão do presidente é ótima ou boa, enquanto 38% a classificam como ruim ou péssima. Outros 28% consideram o governo regular, e 2% não souberam responder. Os percentuais repetem, na prática, os registrados nas pesquisas de maio e junho, reforçando a estabilidade da avaliação do governo.

Para a pesquisa foram entrevistadas pelo Datafolha 2.004 pessoas entre 22 e 24 de julho de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado sob o número BR-01166/2026.