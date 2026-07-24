Michelle Bolsonaro enviará vídeo para convenção nacional do PL

Presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, deu declarações sobre Flávio Bolsonaro: "foi muito ríspido, me desrespeitou e me tratou mal ao telefone" - (crédito: Reprodução/Instagram)

A ex-primeira-dama não comparecerá, neste sábado (25/7), da convenção nacional do PL que oficializará a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. No entanto, ela enviará um vídeo para ser exibido durante o evento. A gravação ocorreu na noite desta sexta-feira (24).

O evento ocorre em meio a reconciliação virtual selada entre o senador e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro por meio de vídeos publicados nesta quinta-feira (23). Flávio Bolsonaro deu início a reaproximação pública por meio de um vídeo em que pede desculpas a Michelle e faz um apelo para que ela o apoie na campanha ao Planalto.

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“Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e mais uma vez peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. Como somos pessoas públicas, isso acaba sendo explorado pelos nossos opositores. Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai”, afirmou.

Michelle curtiu a publicação e postou um vídeo em resposta aceitando o pedido de desculpas. "O nosso propósito pelo bem do povo sempre foi maior do que desentendimentos. Por isso, aceito o seu pedido. Eu te desculpo. Vamos sentar, vamos conversar, ajustar os detalhes e juntos vamos reunir um grande exército de pessoas de bem para resgatarmos o nosso Brasil", disse.

Segundo interlocutores, a ex-primeira-dama não irá à convenção por questões de logística, tendo em vista que assumiu os cuidados da rotina diária do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue em prisão domiciliar em Brasília. Por atuar na organização dos medicamentos, preparação de refeições específicas e cuidados gerais de Bolsonaro, uma viagem para outro estado se torna mais difícil.

Além dela, outras aliadas de Flávio Bolsonaro no Distrito Federal não devem comparecer à convenção nacional. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e a governadora Celina Leão (PP) não irão ao evento. Por outro lado, a deputada federal Bia Kicis (PL-DF), irá. Ela é uma das cotadas para a vice de Flávio na chapa para a Presidência.

A crise entre madrasta e enteado ganhou força após a primeira-dama publicar dois vídeos nas redes sociais em que diz ter sido “maltratada” e “humilhada” pelo senador, revelando que os dois não mantêm contato desde o fim de 2025.

Desde então, Michelle deixou a liderança do PL Mulher, estrutura que ajudou a consolidar desde 2022 e criou o movimento “Imparáveis”. Ela também sinalizou ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não querer participar da campanha presidencial de Flávio, e sobre ter dúvidas sobre uma possível candidatura ao Senado Federal nas eleições de 2026.