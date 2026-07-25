Carla Zambelli volta às redes sociais após deixar prisão na Itália

Carla Zambelli foi condenada pelo STF a mais de 15 anos de prisão somando processos por invasão de sistema e porte de arma - (crédito: Reprodução/X/@ZambelliCarla_)

A ex-deputada federal Carla Zambelli voltou às redes sociais após deixar a prisão na Itália. Condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ela deixou o Brasil após as decisões judiciais e foi localizada no país europeu, onde acabou detida enquanto a Justiça italiana analisava o pedido de extradição feito pelo governo brasileiro.

Em um vídeo publicado no X e no Instagram, nesta sexta-feira (25/7), Zambelli afirmou que retomará a comunicação com os seguidores durante o período eleitoral e comentou sobre a disputa de 2026.

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“Volto para minhas redes e vamos conversar durante toda essa campanha. Muita coisa tem para acontecer. Nós temos que falar do que está acontecendo de errado no Brasil e temos que apontar qual é o caminho, qual é a solução. E a solução passa, obviamente, pela eleição”, afirmou.

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Na publicação, a ex-parlamentar também divulgou a candidatura da mãe, Rita Zambelli (PL-SP), que deve concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo. Durante o período em que permaneceu presa, os perfis de Zambelli nas redes sociais eram administrados pela mãe.

Zambelli deixou a prisão em maio deste ano, após a Corte de Cassação de Roma, última instância da Justiça italiana, anular uma decisão que havia autorizado sua extradição para o Brasil.

Condenações no Brasil levaram à prisão e à cassação do mandato

Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos e 8 meses de prisão, acusada de ser a autora intelectual do ataque ao sistema do CNJ. Após a decisão da Justiça italiana, ela passou a responder ao caso em liberdade.

Além dessa condenação, Zambelli também foi sentenciada pelo STF a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo e perseguição armada contra um homem em São Paulo. A Justiça italiana determinou que esse processo seja reavaliado em uma instância inferior.



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Eleita deputada federal por São Paulo em 2022, pelo Partido Liberal (PL), com mais de 946 mil votos, ela teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em maio de 2025.

A decisão ocorreu após a Corte concluir que a então parlamentar utilizou as redes sociais para divulgar informações falsas e atacar a legitimidade do processo eleitoral durante a campanha de 2022. O tribunal também determinou sua inelegibilidade por oito anos.

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