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Eleições 2026

Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes marcam presença na convenção nacional do PL

O governador e o prefeito apoiam a candidatura de Flávio Bolsonaro

Sao Paulo's governor Tarcisio de Freitas (L) and Brazilian senator and presidential hopeful Flavio Bolsonaro attend the "March for Jesus", an event that gathers a wide range of evangelical congregations, in Sao Paulo, Brazil, on June 4, 2026. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP) - (crédito: AFP)
Sao Paulo's governor Tarcisio de Freitas (L) and Brazilian senator and presidential hopeful Flavio Bolsonaro attend the "March for Jesus", an event that gathers a wide range of evangelical congregations, in Sao Paulo, Brazil, on June 4, 2026. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP) - (crédito: AFP)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), compareceram à convenção nacional do PL na capital paulista. 

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"Marco da nossa virada, aqui começa uma grande jornada da onda azul que vai salvar o nosso país. Que vai fazer com que os brasileiros possam ter de volta a esperança, possam sonhar de novo e ter orgulho da sua bandeira”, disse o prefeito. 

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Nunes afirmou ainda que mais cedo, junto com Flávio e Tarcísio, receberam o presidente da Argentina, Javier Milei, e conversaram sobre as ações realizadas no país vizinho. 

“Escutar as ações que foram desenvolvidas e quanto que tirar a esquerda e Milei assumindo mudou o patamar da vida dos argentinos”, contou.

O prefeito de São Paulo também atacou o governo Lula e afirmou que a situação fiscal do país é crítica. “Se nós não tomarmos cuidado aqui no nosso país, vamos acabar entrando em uma das maiores recessões do nosso país. A irresponsabilidade com que esse governo Lula vem tratando o Brasil é algo que nós precisamos alertar. Estamos em uma situação muito crítica do ponto de vista da irresponsabilidade fiscal”, criticou.

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Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 25/07/2026 12:47 / atualizado em 25/07/2026 12:47
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